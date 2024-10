La partida de Carlos Palacios de la selección chilena se ha tomado la agenda noticiosa en estas últimas horas. El jugador de Colo Colo, tras la derrota ante Brasil y a días de visitar a Colombia, decidió borrarse de la nómina de Ricardo Gareca.

Uno de los ingredientes más sabrosos en todo este asunto es el que apunta que en el mismo Cacique tuvieron mucho que ver en que La Joya decidera bajarse del barco de la Roja. Según confirmaron en El Mercurio, hubo incluso un llamado desde Colo Colo.

Esta acusación trajo su réplica desde las huestes albas, siendo el propio Aníbal Mosa el encargado de salir a desmentir esta versión mediante una notable movida. El puertomontino, para defenderse, tomó línea directa con un ídolo del Cacique.

Esto sucedió durante el programa de Equipo F de ESPN del lunes por la noche, donde Marcelo Barticciotto dio a conocer que Mosa le escribió mientras estaba sentado en el panel para desmentir esta información.

“Me escribió Aníbal Mosa y me pone ‘hola Marcelo, estoy viendo tu programa y eso que dice Sebastián (Esnaola) no es así. No hicimos ningún llamado para que nuestros jugadores salgan de la selección’”, aseguró Barti.

Para seguir con su relato, el ídolo albo declaró que “yo le dije que lo que sacó Sebastián es lo que salió en El Mercurio. Me dice ‘El Mercurio tiene una persecución conmigo. Está auspiciado por el bloque opositor’”.

Cabe recordar que Carlos Palacios ya está entrenando en el primer equipo del Cacique. A pesar de algunas versiones, no tiene ningún impedimento para jugar con los albos en su próximo partido en al lucha por el título.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro de los albos será ante Unión La Calera el miércoles 16 (19:00 horas) en el Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Este partido será válido por la fecha 25 pendiente del Campeonato Nacional 2024.