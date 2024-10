La selección chilena está en Barranquilla a espera del partido contra Colombia, por la décima fecha de las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. La Roja vive una polémica y escándalo tras la salida de Carlos Palacios por “problemas” personales, justo después de haber puesto en duda su participación por conveniencia deportiva de Colo Colo.

Tras ser liberado, y pese a los “problemas personales”, que el mismo Ricardo Gareca asegura no conocer en detalles, Palacios apareció entrenando en Colo Colo y hasta acudió como espectador al circo.

Pese a todo… pese a todo, Gareca aseguró que Palacios puede volver a la selección chilena y el jugador de Colo Colo tiene las puertas de Juan Pinto Durán abiertas.

“Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas de la selección. Ninguno. Ni aún los jugadores que ustedes pueden pensar que pueden tener un conflicto conmigo en algo. No me puedo dar el lujo o atributo de mezclar cosas personales mías y llevarlo a una decisión de la selección. No me interesa en lo más mínimo”, dijo el Tigre consultado si Palacios será cortado o no.

Palacios puede volver a La Roja… y Vidal también

Agrega que “todos los jugadores chilenos tienen las puertas abiertas, tengan la edad que tengan o si recién comienzan. Lo único que priorizo es la saluda del país, los resultados de la selección, no me pondré a discutir con colegas ni jugadores, son opiniones. No puedo darme el lujo”.

Gareca aseguró que, pese a todo, Brasil no será el último partido de Palacios con La Roja.

“Estoy en un cargo que tiene que ver con los intereses deportivos de un país, que todos tenemos. Todos tenemos el mismo fin, que es que nos vaya bien. Estoy seguro que, más allá de las críticas, todos quieren que la selección gane. A veces cuando los resultados no se dan, aflora todo, pero ningún jugador tiene las puertas cerradas. Son momentos donde uno debe tomar una decisión, pero una vez Carlos solucione los problemas personales y pueda ser convocado, no habrá problemas”, complementó.

Asimismo, explicó puntualmente que, pese a los dardos personales del Rey Arturo, “Vidal también tiene las puertas abiertas. Cualquiera tiene las puertas abiertas. El resto son opiniones. Todos tienen las puertas abiertas y en cualquier momento pueden estar convocados”.

“Lo único que me interesa que la gente sepa es que el grupo está bien, estamos enteros para sacar este partido adelante. Que la gente sepa que el grupo y los muchachos que están, están bien en todo aspecto, con la cabeza donde tenemos que tenerla”, sentenció Gareca.