La polémica de la selección chilena y Carlos Palacios continúa, incluso ante la vaga aclaración de Ricardo Gareca en la que sostuvo no conocer más allá del famoso “problema personal” que llevó al jugador a ser liberado de La Roja.

En Deportes en Agricultura, Francisco Sagredo comentó muy molesto que “Palacios ojalá la reviente, ojalá llegue a jugar en los galácticos, pero claramente su círculo íntimo, alguien… Palacios ha tenido el comportamiento de un crack que ganó todo…”.

“Primero dijo que cumplió un ciclo en Colo Colo, y no ha ganado un sólo titulo con Colo Colo. Segundo: quiero hacer historia, quiero la camiseta 7… compadre: juega medio partido. Juega un tiempo bien”, agregó.

Sagredo sentencia que “después esto de la selección y me quiero quedar en Colo Colo. Yo hago una pregunta mala leche: ¿si Chile estuviera bien y no fuera colista, tenía este problema? Esto tiene cara de 2002 cuando no querían venir”.

Guarello también apunta a circo

Por su parte, y casi en la misma línea, Juan Cristóbal Guarello opina que “hay como cuatro versiones… hay demasiadas especulaciones, pero no aclaran. Si tienes un problema personal no vas a ver a Los Tachuelas. Si tienes un problema grave, complicado, no vas al circo. Además, el peso simbólico del circo. No fue al cine”.

Dardos a Palacios por dejar la selección chilena.

“¿Problemas personales? Pero si apareció en Los Tachuelas. La figura de aparecer en el circo es muy buena. Ejemplifica todo. Es la demostración que te importa un soberano pepino”, concluyó.

Cabe recordar que en rueda de prensa, Gareca aseguró que Palacios tiene las puertas abiertas de la selección chilena, al igual que Arturo Vidal, quien se ha aburrido de tirarle palos al entrenador de La Roja.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Colombia?

Tras caer contra Brasil, la selección chilena visitará a Colombia este martes 15 de octubre, desde las 17:30 horas en Barranquilla, por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.