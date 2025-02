Colo Colo inició su camino rumbo al bicampeonato con una victoria por 3-1 sobre Deportes La Serena. El Cacique se hizo fuerte en el Estadio La Portada y sumó sus primeros tres puntos con goles de Vicente Pizarro, Sebastián Vegas y Javier Correa.

Los albos debieron trabajar bastante para poder quedarse con la victoria. Además de que al frente hubo un equipo que vendió cara la derrota, también Colo Colo tuvo que saber hacer su fútbol en una cancha que no estaba en las mejores condiciones.

Así lo dejó en claro el volante Claudio Aquino, quien tras el partido no tuvo ningún problema en declarar que “la cancha estaba seca y fea. Estoy acostumbrado a un ritmo en Argentina donde las canchas están buenas”.

“Es fundamental para nosotros y el fútbol chileno que estén en buenas condiciones. Si el pasto está alto, poder mojarla por último para que haya mejor fútbol y sea fluido y para demostrar lo que nosotros sabemos”, agregó.

En ese sentido, el trasandino afirmó que “nos costó un poco en algún momento por esto que digo. Por la cancha que estaba muy seca, el pasto alto, el calor. Si queremos mejorar día a día, tenemos que hacer lo nuestro dentro de la cancha. La gente que trabaja en la ANFP deben trabajar esas cosas para que el fútbol sea más fluido y podamos demostrar un buen futbol”.

“Me estoy sintiendo cada vez mejor”

Sobre lo que fue su rendimiento en este primer partido del torneo, el volante declaró que “obviamente con el recorrido de los partidos ganaré más ritmo. No hice la pretemporada con los compañeros, así que me voy sintiendo cada vez mejor, en la posición que me toque lo haré. Estamos haciendo las cosas bien, queremos pelear cosas importantes”.

“El equipo se preparó para pelear cosas importantes. Por ahí no arrancamos del todo bien, pero desde el partido anterior demostramos que queremos más. Intentamos jugar por abajo, pese a la cancha y lo hicimos muy bien. Lo que entrenamos, lo reflejamos en la cancha y eso es lo que me deja tranquilo, pese a que la cancha estaba mala, pudimos mostrar nuestro trabajo”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío de los albos será ante O’Higgins el lunes 24 de febrero desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válida por la fecha 2 de la Liga de Primera 2025.

