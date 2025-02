Colo Colo debutó con triunfo 3-1 ante Deportes La Serena y Jorge Almirón movió la pizarra en el mediocampo tras la lesión de Arturo Vidal que lo tiene en el congelador aún. Por ello, la gran figura fue Vicente Pizarro.

El Vicho aprovechó la camiseta de titular y no solo anotó un gol, si no que también fue un todoterreno en el mediocampo albo. Por eso, el DT del Cacique fue consultado post partido por la situación del King.

El mismo jugador recalcó en su streaming que estaba bien en su fase de recuperación y que prefirieron cuidarlo. Todo esto, pensando en el desafío de Copa Libertadores y la vital fecha Eliminatoria con la selección chilena.

Almirón avisa por Vidal y su regreso

Jorge Almirón no le hizo el quite a la pregunta del retorno de Arturo Vidal por sus dolencias musculares y dejó en claro que el partido del lunes 24 ante O’Higgins, por la segunda fecha del torneo, es una opción.

Vidal entre algodones en Colo Colo /Photosport

“Tiene una semana larga Arturo (Vidal), a ver si llega para el lunes de local. No lo queremos apurar, esa lesión viene compleja, está bien”, aclaró el entrenador de Colo Colo.

En cuanto a cómo evoluciona el estado físico del King, el DT albo explicó que “entrena de manera diferenciada y a mitad de semana se puede integrar al equipo”.

“A ver si llega al lunes, si no, esperamos una semana mas, no quiero que se vuelva a resentir”, dejó en claro Almirón, por lo que no se apurará el regreso de Vidal para no perderlo en instancias importantes del equipo.

Colo Colo recibirá a O’Higgins el lunes 24 de febrero, por la fecha 2 de la Liga de Primera. El duelo se jugará en el Estadio Monumental, a las 20:00 horas, donde el estado del césped de Macul también preocupa en el cuerpo técnico.

