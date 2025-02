Claudio Aquino protagonizó la única jugada que empañó el triunfo de Colo Colo ante San Felipe por Copa Chile. El ex volante de Vélez fue clave en la goleada ante los del Aconcagua, y hasta permitió que Javier Correa desde el punto penal consiguiera su triplete.

Sin embargo, el argentino no pudo celebrar por completo ya que en el minuto 89’ recibió la tarjeta roja por una agresión contra Pablo Rodríguez. La jueza Dione Rissios, apoyada del cuarto árbitro Mathias Riquelme, decidió expulsar de inmediato al jugador albo.

Sin embargo, esto desató la molestia en Colo Colo ya que recalcaron que no hubo agresión. “Me parece que la roja estuvo de más y por ahí una tarjeta amarilla pudo estar bien. Son decisiones que toman los árbitros y trato de no hablar mucho de eso”, lanzó volante creativo molesto tras el partido del reciente miércoles.

Error en la expulsión de Claudio Aquino

El tema es que la roja sobre el “10” podría cambiar totalmente. Esto por el informe de la jueza Rissios. En el documento publicado este viernes la árbitra detalla que “no hubo agresión”. Incluso recalca que el jugador de San Felipe “finge haber recibido un golpe” y que Aquino “fue expulsado de manera incorrecta”.

El informe arbitral sobre el error en la expulsión de Claudio Aquino

Con este informe, si Colo Colo realiza la apelación tendría todas las chances de quitarle la tarjeta roja a Aquino. Por lo que podría estar disponible para la cuarta fecha que ya sería de visita ante Deportes Limache.

Cabe consignar que más allá de esta tarjeta roja, Claudio Aquino está disponible para jugar el campeonato nacional. Por lo que sería desde la partida en el duelo de Colo Colo contra La Serena este domingo 16 de febrero.