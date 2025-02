Colo Colo fue una aplanadora en el Estadio Monumental al golear por 4-0 a Unión San Felipe por la fecha 3 de la Copa Chile 2025. El Cacique se hizo fuerte gracias al triplete de Javier Correa y el tanto de Salomón Rodríguez, sumando su primer triunfo en el certamen local.

No obstante, este triunfo tuvo un pequeño manchón por la extraña expulsión que sufrió el volante Claudio Aquino. El jugador argentino, de buen desempeño ante los aconcagüinos, vio la roja directa en la recta final de la brega por una situación que muy pocos advirtieron.

Todo aconteció al minuto 88 del partido, cuando el trasandino entró en una suerte de altercado con un rival. No había balón de por medio y todo terminó con un empujón, lo que derivó en una extraña roja directa por una supuesta agresión.

La árbitra Dione Rissios no vio esta acción, por lo que fue donde el cuarto árbitro, Mathias Riquelme, al percatarse de que el jugador de San Felipe estaba en el suelo. Tras un breve intercambio, la jueza decidió expulsar al colocolino.

ver también ¿Da para apelar? La extraña expulsión de Claudio Aquino en el triunfo de Colo Colo sobre San Felipe

La versión de Claudio Aquino

El propio Aquino salió a dar su versión de los hechos tras el partido, afirmando a los medios que “obviamente la expulsión no es lo que uno busca, pero nada, me parece que la roja estuvo de más y por ahí una tarjeta amarilla pudo estar bien. Son decisiones que toman los árbitros y trato de no hablar mucho de eso”.

“Para mí no era para roja. Hablé con varios compañeros que dijeron lo mismo y por lo mismo estoy tranquilo”, añadió.

Publicidad

Publicidad

A la hora de relatar lo sucedido, el trasandino sostuvo que “íbamos atacando nosotros y yo iba caminando. Viene un jugador de ellos y me choca de frente. Me pega con el brazo, empezamos a forcejear, yo levantó la mano y le pegó por acá (apunta el cuello)”.

“La árbitro me dijo que le pegué una piña y que eso era roja directa. Le dije que en ningún momento le pegué en la cara ni nada. Son decisiones que se toman en el momento y por ahí perjudican a uno. Hay que seguir y ver lo que pase”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

ver también Tabla de posiciones: Colo Colo recupera terreno en Copa Chile tras vencer a San Felipe

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro del Cacique será ante Deportes La Serena este domingo 16 de febrero desde las 12:00 horas en el Estadio La Portada. Este encuentro será válido por la fecha 1 de la Liga de Primera.

Cabe recordar que al ser torneos distintos, el argentino Claudio Aquino no está imposibilitado de jugar este encuentro ante los papayeros.