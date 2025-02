Colo Colo volvió a los triunfos al golear por 4-0 a Unión San Felipe por la fecha 3 de la Copa Chile 2025. Los albos se hicieron fuertes en el Estadio Monumental gracias al triplete de Javier Correa y el tanto de Salomón Rodríguez, sumando su primera victoria en el certamen local.

Sin embargo, esta goleada tuvo un pequeño manchón por la inexplicable expulsión que sufrió el argentino Claudio Aquino. El volante, de buen desempeño ante los aconcagüinos, vio la roja directa por una situación que muy pocos advirtieron.

Resulta que al minuto 88 de juego el trasandino entró en una suerte de disputa con un rival. No había pelota de por medio y todo terminó con un empujón, lo que derivó en una insólita roja directa por una supuesta agresión.

La jueza Dione Rissios no vio esta acción, pero al percatarse de que el jugador de San Felipe estaba en el suelo fue donde el cuarto árbitro, Mathias Riquelme, para consular por la jugada. Tras un breve intercambio, la árbitra decidió echar al colocolino.

ver también Tabla de posiciones: Colo Colo recupera terreno en Copa Chile tras vencer a San Felipe

¿Es apelable esta expulsión de Claudio Aquino?

El Cacique ahora puede apelar a esta expulsión mostrando evidencias de que no hubo agresión alguna, aunque claro, deberá saber convencer al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Publicidad

Publicidad

“Ella no ve la jugada y es el cuarto árbitro el que expulsa a Claudio. Fue exagerado, no tenía que ser expulsión, veremos si es que se puede apelar, si no hay agresión, no hay golpe. Es una lástima”, afirmó el propio Jorge Almirón tras la victoria en conferencia de prensa.

Si el volante argentino recibe una fecha y Colo Colo no apela, no podrá ver acción ante San Felipe en el duelo de marzo por la fecha 4 de la Copa Chile 2025.

ver también Paredes es uno de ellos: Históricos de Colo Colo postulan a importante cargo en el club

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de los albos será ante Deportes La Serena este domingo 16 de febrero desde las 12:00 horas en el Estadio La Portada. Este encuentro será válido por la fecha 1 de la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que al ser torneos distintos, Claudio Aquino no está imposibilitado de jugar este encuentro ante los papayeros.