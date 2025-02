Colo Colo tendrá este miércoles su último examen antes del debut en la Liga de Primera. El Cacique enfrenta a Unión San Felipe por la Copa Chile, en un duelo donde tendrá una gran novedad: Fernando de Paul.

Después de toda la polémica que generó la negociación con Brayan Cortés, el Tuto toma el arco albo para tratar de quedarse con él. Una decisión con la que Jorge Almirón no sólo busca darle minutos, sino que también confianza para lo que se le viene.

Y es que justo en la previa del encuentro con Unión San Felipe, revelaron que el DT del Cacique busca algo más con la salida del Indio de la portería. Todo por el rendimiento que ha mostrado luego de intentar irse al extranjero sin éxito.

Fernando de Paul le quita la titularidad a Brayan Cortés hasta en el torneo

Esta tarde, Fernando de Paul sentará a Brayan Cortés en la banca de Colo Colo. El Tuto será el arquero titular en la Copa Chile en medio de las críticas y el mal momento que vive el Indio.

Brayan Cortés paga caro su mal momento y Fernando de Paul se toma el arco de Colo Colo. Foto: Photosport.

Pero la decisión no sólo tiene que ver con rodaje para el estelar en esta jornada. Según destapó el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, Jorge Almirón busca sacudir al seleccionado chileno para que recupere su mejor versión.

“Que no llame la atención que el fin de semana repita con Fernando de Paul“, advirtió de entrada el reportero albo. “Quiere dar un golpe Jorge Almirón“, complementó sobre la rotación en el arco.

La situación anticipa que el Tuto será el titular para el debut en la Liga de Primera ante Deportes La Serena. Una medida que, más que el bajón, trata de advertir a Brayan Cortés de que no tiene asegurado el puesto.

“No lo ven tan seguro, quizás un poco confiado y sienten que metiéndole un poco de presión, que ataje De Paul, es presión para que haga un cambio en su rendimiento. No lo ven bien, no es el mismo Brayan Cortés”, complementó.

Con esto, quedará esperar para ver si es que Jorge Almirón ratifica su decisión para el choque con Deportes La Serena. El Eterno Campeón comienza la defensa del título en el año de su centenario, por lo que no puede darse el lujo de dejar puntos en el camino.

Fernando de Paul está aprovechando al máximo la situación de Brayan Cortés en Colo Colo. El Tuto sienta al Indio y tiene 90 minutos para demostrar que está listo para adueñarse del arco del Cacique.

¿Cuáles fueron los números de Fernando de Paul en la última temporada?

Fernando de Paul logró disputar 13 partidos oficiales en total con la camiseta de Colo Colo en la temporada 2024. En ellos dejó su arco en cero en 6 ocasiones y recibió 10 goles en los 1.081 minutos que estuvo bajo los tres palos.

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Liga de Primera 2025?

Fernando de Paul se prepara para debutar con Colo Colo en la Liga de Primera 2025. El Cacique hará su estreno en el torneo este domingo 16 de febrero desde las 12:00 horas visitando a Deportes La Serena.