Javier Correa fue sin duda la figura de la noche en Colo Colo gracias a que firmó su primer triplete vestido de albo. Una actuación completísima. Y que seguro tendrá un recuerdo largo del defensor Facundo Monteseirín, compatriota del goleador argentino que tuvo el 4-0 de los albos.

Inmediatamente después de anotar el penal que le significó llevarse el balón a casa, Correa salió de la cancha. Jorge Almirón mandó en su lugar al uruguayo Salomón Rodríguez, autor de una conquista apenas cuatro minutos después de su ingreso. Por supuesto que la actuación del Coco motivó un reconocimiento.

Fue el ganador de la tarjeta que le dan al Jugador Experto Easy. Pero no hubo palabras del “9”. “Nosotros aguardamos por el llamado de Gastón Fauré”, dijo Alejandro Lorca, relator del partido para TNT Sports. “Pide el balón y creo que se va, Gastón”, agregó Manuel de Tezanos cuando Correa se llevaba la pelota por ese hat-trick. El primero que festeja con la camiseta alba.

Javier Correa fue reemplazado por Salomón Rodríguez. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Estamos haciendo las gestiones para que venga acá, lo sabe la gente de Colo Colo”, respondió Fauré a su compañero narrador. Pasaron algunos instantes y el reportero en el campo de juego dio cuenta de esta reacción inesperada que tuvo la figura de la noche.

Fauré dijo “bueno, no quiere hablar ninguno. Es curioso. Ganaron 4-0 y no quieren hablar”. Ni siquiera pudieron entregarle el premio al ex atacante de Estudiantes de La Plata. Al parecer, el botín que le importaba lo llevaba debajo del brazo. Sí, la pelota de las tres dianas.

Javier Correa debía recibir una tarjeta que lo acreditaba como la figura del duelo que Colo Colo le ganó por 4-0 a Unión San Felipe en la tercera jornada del Grupo B en la Copa Chile. “Era el momento para escucharlo”, dijo Alejandro Lorca sobre esta decisión del trasandino.

Javier Correa luego de marcar el penal. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Uno feliz, quizá si el mejor momento de Correa en Colo Colo”, agregó el abogado relator de TNT Sports, que terminó su transmisión sin escuchar la voz de ningún protagonista. Aunque en la zona mixta sí se detuvo a conversar con la prensa el zurdo Lucas Cepeda. Pero ni rastro de la voz del goleador que tuvo la noche ante los pupilos de Ítalo Pinochet.

Revisa la gran actuación de Javier Correa ante San Felipe