Jugó en Chile, fue finalista de la Libertadores y destrozó a Jorge Almirón: “Con otro DT…”

Este experimentado mediocampista pasó por Chile poco tiempo después de haber perdido la final de la Copa Libertadores con el equipo que dirigía Jorge Almirón. Más bien, de haber sido parte del plantel de Boca Juniors, pues no tuvo chances de jugar en la derrota ante Fluminense.

Las referencias son para un jugador que jugó durante una temporada en la Unión Española, donde se erigió como referente. Anotó siete goles en 28 partidos: Diego González, conocido como Pulpo desde su dilatada trayectoria en el fútbol argentino.

Al parecer la opinión de González respecto del manejo de Almirón no es nada buena. No lo dijo tan directamente. Pero lo dio a entender de manera muy elocuente. “Creo que con cualquier otro entrenador hubiésemos ganado la Libertadores. Es una opinión personal”, expuso el Pulpo en una charla con TNT Sports Argentina.

Diego González llegó a ser capitán de la Unión Española. (Felipe Zanca/Photosport).

“Otro planteo, otra forma de vivir la semana. No sé, por eso te digo, no quiero entrar en lo que hizo y lo que no. Sólo sé yo que lo que se vivió en la semana, como el entrenador que me sentía en el equipo, intentaba calmar a los muchachos. Sabía que no iba a jugar”, manifestó el ex jugador de Lanús.

Jorge Almirón en la final ante Fluminense. (Imago).

Una manera de entender las cosas muy diferente a la del actual entrenador de Colo Colo. “Yo trataba de bajar lo que veía del otro lado, cuando uno tiene la cabeza más fría toma todo de otra manera. Había mucho alboroto y a los protagonistas tienes que darles tranquilidad y hacerlos disfrutar un momento único”, fue el reclamo que hizo el Pulpo González.

El Pulpo estuvo en Chile la misma temporada que Jorge Almirón, pues ambos llegaron al país luego de una experiencia en Boca. Para mí también fue algo único. Jugar la Libertadores es el sueño de todo futbolista en América”, expresó Diego González.

“Y lo viví de esa manera, sabiendo que con otro entrenador hubiésemos dado la alegría que tanto quiere y anhela el hincha de Boca”, sentenció el mediocampista, quien dio a entender que el staff técnico de Almirón estaba sobregirado con el escenario de la final de América.

Aquella derrota ante el Flu significó el golpe de nocaut al ciclo del DT boquense. Apenas regresó a Argentina la delegación, Almirón se contactó con Juan Román Riquelme y presentó su renuncia de manera indeclinable. La crónica de una muerte anunciada, a juzgar por las palabras del Pulpo.

ESP: CA Boca Juniors v Fluminense FC. CONMEBOL Copa Libertadores Final Boca Juniors head coach Jorge Almiron during the CONMEBOL Copa Libertadores Final match between CA Boca Juniors and Fluminense FC played at Maracana Stadium on November 4, 2023 in Rio de Janeiro, Bazil. Copyright: xSantiagoxJoelxAbdalax/xPRESSINPHOTOx SJA_231104_105