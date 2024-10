Diego González se ha transformado en uno de los líderes de Unión Española. El “Pulpo” llegó esta temporada y se ha hecho pieza clave en el engranaje hispano. Ahora el volante trasandino es titular en el equipo de José Luis Sierra y que se ubica tercero en puestos de Copa Libertadores.

Pero González que ha sido capitán en el elenco hispano reconoció que todavía nada esta escrito y que en el campeonato nacional puede pasar de todo. Lo que lo ubica como un torneo más entretenido de lo esperado.

“El fútbol chileno es muy competitivo. Es muy entretenido, recién ahora hay un equipo que descendió y hay cuatro o cinco que pelean por la permanencia. Ahora hay varios que nos podemos quedar sin nada. Nosotros jugamos con un equipo de segunda y nos ganaron. Todos los equipos son complicados”, confesó en Pelota Parada.

Sin embargo, el futbolista ex Racing Club reconoció un grave problema que enfrenta la formación de jugadores en Chile. Lo que hasta impidió la llegada de su hijo desde Argentina.

“Veo que falta convencimiento en el jugador. Eso antes lo tenían. También veo que se prioriza mucho el estudio. Mi hijo de 11 años decidió quedarse en Argentina porque allá tenía una oportunidad para jugar”, complementó el “Pulpo”.

Incluso explicó que estas dificultades se hacen evidentes al momento de saltar a la cancha. “Falta que los jugadores tengan competencia. No que sean soberbios, pero que sí se la crean cuando tengan al frente a un Arturo Vidal, un Marcelo Díaz o Fernando Zampedri”, agregó.

¿El futuro de Diego “Pulpo” González?

El “Pulpo” confesó que este año termina su contrato y que aún no recibe ofrecimientos desde Unión Española. Por lo que no se cierra a otros clubes en el país. “Me quedan dos fechas y termina mi contrato. Entiendo que en el fútbol chileno se toman su tiempo para tomar decisiones. Yo estoy esperando a ver como terminamos y si logramos llegar a una posible renovación”, confesó.

“El objetivo es que podamos ingresar a una copa internacional para que el club pueda competir y así los más chicos puedan crecer en un nivel más alto”, sentenció mentalizado en cerrar de la mejor forma el año.