Unión Española silenciosamente se transformó en uno de los principales ganadores de la reciente fecha del campeonato nacional. El elenco dirigido por José Luis Sierra superó por 2-0 a Unión La Calera y por diferencia de goles, supera a la UC.

De esta forma, el cuadro hispano es el tercero en la tabla de posiciones y a falta de dos fechas, estaría ingresando a disputar la Copa Libertadores como Chile 3. El tema es que uno de sus máximos referentes podría salir a final de temporada y significar una importante baja en el plantel del Coto.

Así es el caso de Emiliano Vecchio que llegó a principio de año tras su abrupta salida de Racing Club. El ex gordo reconoció que en la Unión se siente cómodo pero no cerró las puertas a un retorno a su tierra natal.

“Este año agarré una continuidad que me sirvió mucho. Llegar a Chile me cambió la cabeza. Vine a un club mucho más familiar, ellos ya me conocían y el entrenador también”, agradeció Vecchio en conversación con DSports Radio.

“Encontré esa tranquilidad y estabilidad que necesitaba en ese momento. Estamos felices pero siempre con la posibilidad en caso de volver”, confesó el nacido en Rosario. Vecchio llegó con contrato por una temporada, por lo que a final de año deberá negociar una posible extensión.

Cabe consignar que Vecchio ya fue contactado desde el fútbol argentino. Incluso se habló de un interés de Banfield durante el segundo semestre del 2024, por la grave lesión que sufrió Damián Díaz, pero este no llegó a buen puerto. Al menos hasta el final de temporada donde podrían buscar su fichaje nuevamente.

¿Cuándo juega Unión Española?

El elenco hispano tiene todavía dos finales por disputar para asegurar un cupo en torneos internacionales como la Copa Libertadores o Sudamericana. Unión Española vuelve a jugar el próximo sábado 2 de noviembre ante Palestino a las 18:00 horas. Luego cierra la temporada visitando a Iquique el 10 del mismo mes.

Hasta el momento Unión es tercero con 45 puntos, los mismos que la UC. Pero por diferencia de goles, ya que anotaron 51 mientras que los cruzados 41, les permite ubicarse como terceros.