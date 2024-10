Boca Juniors está en búsqueda de entrenador tras la renuncia de Diego Martínez hace algunos días. El cuadro Xeneize debe salvar como sea este irregular 2024 y por lo mismo buscan ir a la segura para dar con su próximo entrenador.

Uno de los candidatos que más fuerza toma en Fernando Gago, quien tuvo buenas campañas con Racing y hoy milita en el Chivas de Guadalajara. Justamente en la Academia dirigió a uno de los buenos jugadores del fútbol chileno como Emiliano Vecchio, quien lo dejó en muy alta estima al estar en la órbita de un grande como Boca.

“Yo creo que Fernando, de todos los técnicos que tuve junto con José Luis Sierra, es el entrenador más preparado. Creo que, conceptualmente, es una persona que a veces entiende tanto de fútbol, que a los jugadores nos es difícil entender, porque él es una cabeza adelantada”, aseguró en charla con TyC Sports.

En ese sentido, el volante de Unión Española lanzó que “es un entrenador que, sobre todo en sus equipos, lo que prioriza es la pelota. Tener posesión, pero no una posesión pasiva, sino una posesión con intención de siempre dañar el arco rival. Además, la presión alta”.

“Fernando, si tengo que decir, es un técnico que conceptualmente está súper preparado. Si se llega a dar la llegada de él, creo que con los jugadores de calidad que tiene Boca, va a poder hacer muchísimo mejor trabajo que en Racing”, agregó.

Además, Vecchio advirtió al plantel de Boca sobre un punto al que Gago le da muchísima importante: el peso de sus dirigidos.

“Fuera del campo, obviamente hace cumplir las reglas que, en general, hoy tienen todos los entrenadores. Tratando que los jugadores estén lo mejor posible o en óptimas condiciones para competir”, afirmó.

Emiliano Vecchio logró tener un gran rendimiento en Racing de la mano de Fernando Gago. ¿Podrá el DT elevar así el nivel de los jugadores de Boca Juniors ante una eventual llegada? | Foto: Photosport.

Para cerrar, el ex Colo Colo lanzó que “es uno de los pocos temas que no negocia. Consideran que es un detalle óptimo para poder competir. A mí me pasó que quería jugar, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que, quizás, no estaba en condiciones de hacerlo. Fernando es muy exigente con el peso”.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

El próximo partido de los Xeneizes será ante Argentinos Juniors este domingo 6 de octubre a partir de las 21:00 horas en La Bombonera. Mientras Boca marcha en el puesto 13° del torneo argentino con 21 punto, el Bicho Colorado es 19° con 19 unidades.