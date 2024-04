El experimentado volante de Unión Española no olvida al actual DT de Colo Colo, con el que no lo pasó muy bien en Boca Juniors.

A principio de 2024 la dirigencia de Unión Española, en conjunto con el entrenador Miguel Ponce, tomaron la decisión de darle jerarquía al plantel y decidieron fichar al experimentado volante argentino Diego Pulpo González.

El volante venía de una larga inactividad y poco a poco está retomando su nivel en el conjunto hispano, del que se está transformando en una figura y prueba de ello es que ya le anotó a Audax Italiano y Ñublense.

El Pulpo jugó poco en 2023 con la camiseta de Boca Juniors, por decisión de Jorge Almirón, actual DT de Colo Colo, de quien el mediocampista no tiene un tan lindo recuerdo.

Indirecta del Pulpo

Diego González se perfila como titular en Unión ante Universidad de Chile y en la antesala al compromiso habló con TNT Sports, donde le preguntaron por Almirón.

“No me corresponde hablar de él. No puedo opinar. Le agradezco a la dirigencia, a Juan Román Riquelme por todo lo que viví. Soy hincha de Boca Juniors y pude disputar la Copa Libertadores. Pero de él no soy el indicado para opinar”, lanzó sobre el estratega albo.

“Los que me conocen saben lo que me pasó y lo que viví ese último semestre. Hoy me ven jugar y estoy en perfecto estado. Me brindo al 100% por el equipo y está a la vista. Capaz que cuando uno es más grande puede jugar más que cuando es más chico”, agregó el Pulpo González.

¿Cuándo juega Unión Española vs Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

Uno de los partidos más atractivos de la séptima fecha del Campeonato Nacional se va a jugar este domingo 14 de abril, cuando Unión Española reciba a Universidad de Chile desde las 20:00 horas en Santa Laura.

