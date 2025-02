La salida de Carlos Palacios de Colo Colo dejó varias dudas en distintos aspectos. La Joya fue uno de los pilares del Cacique en la temporada 2024 y, tras su salida, el club debió tomar decisiones importantes.

Si bien su reemplazante se definió rápido con la llegada de Claudio Aquino, había una gran incógnita entre los hinchas. La camiseta 7, esa que utilizó el extremo en su paso por el Estadio Monumental y que utilizaran otras leyendas del club, se quedaba sin dueño.

En el mercado de pases, cuando el rumor de Sebastián Villa sonaba con fuerza, muchos hinchas aseguraban que el Cacique le tenía esa camiseta guardada. Sin embargo, el fracaso en su fichaje dejó el dorsal sin dueño. Eso hasta esta tarde, donde se conoció al heredero.

Francisco Marchant se estrena como heredero de la 7 de Carlos Palacios en Colo Colo

Colo Colo finalmente conoció al dueño de la camiseta 7 que dejó vacante Carlos Palacios. La Joya liberó el histórico dorsal y el club decidió dársela nada menos que a una de sus nuevas promesas.

Francisco Marchant es titular por primera vez y hereda la 7 de Carlos Palacios en Colo Colo. Foto: Photosport.

Francisco Marchant, canterano de 18 años y que hace sus primeras armas en el plantel de honor, apareció como titular y con dicha camiseta en la espalda. El juvenil había visto acción en el amistoso con Racing, pero en esa ocasión utilizó la 39.

Publicidad

Publicidad

Días atrás, en la derrota ante Santiago Wanderers, ya había sido anunciado en la banca como heredero de Carlos Palacios. No obstante, no sumó minutos y muchos no lo percibieron.

ver también Arturo Vidal vuelve a agrandar a la nueva joya de la cantera de Colo Colo: “Las tiene todas”

Pero ahora, con Jorge Almirón buscando variantes, Francisco Marchant es titular por primera vez y lo hace en grande. Con la 7 en la espalda, se presenta oficialmente en el fútbol chileno.

Quedará esperar ahora para ver si el juvenil es capaz de responder a la confianza y brillar como lo hicieron leyendas como Esteban Paredes o Marcelo Barticciotto con dicho dorsal. Más allá de que el número poco importa cuando el talento es el que tiene que hablar en la cancha.

Publicidad

Publicidad

Francisco Marchant se transforma en el heredero de la camiseta 7 de Carlos Palacios en Colo Colo. El Cacique apuesta todo por su nueva promesa, la que tendrá un rol clave esta temporada como el llamado a ayudar con los minutos Sub 21.

Encuesta¿Estás de acuerdo con que Francisco Marchant sea el 7 de Colo Colo? ¿Estás de acuerdo con que Francisco Marchant sea el 7 de Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Tras la Copa Chile con Unión San Felipe, Colo Colo pondrá su mira en el debut en la Liga de Primera 2025. El Cacique hará su estreno en el torneo el próximo domingo 16 de febrero desde las 12:00 horas cuando visite a Deportes La Serena.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Para preocuparse? Actualizan estado de Carlos Palacios en Boca Juniors

¿Cuáles fueron los números de Carlos Palacios en Colo Colo?

Carlos Palacios se fue a Boca Juniors luego de haber disputado un total de 77 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos marcó 26 goles, aportó con 16 asistencias y alcanzó los 5.866 minutos dentro del campo de juego.