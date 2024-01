El futuro de Brayan Cortés en Colo Colo sigue en veremos. El iquiqueño hace rato que está en la órbita de varios clubes extranjeros, especialmente desde el fútbol argentino, donde el Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros quiere sus atajadas.

Pese al interés que llega desde el Fortín, lo cierto es que las ofertas enviadas todavía no llenan del todo las expectativas del Cacique. La cláusula de rescisión de US$ 1.250.000 al parecer se hace inalcanzable para los argentinos y, mientras no paguen, el meta seguirá en el Monumental.

Así por lo menos ha quedado demostrado en estos días, ya que Cortés dijo presente en los chequeos físicos y clínicos en la Meds, en el primer entrenamiento bajo las ordenes de Jorge Almiron y fue uno de los 29 jugadores que viajó a Uruguay para la pretemporada.

Justamente momentos antes de tomar el avión el meta fue consultado muy a la pasada sobre su continuidad en Colo Colo. Algo cortante por la prisa, el formado en Deportes Iquique respondió “no sabemos”, para luego, con una sonrisa en la cara, soltar un “sí” antes de seguir con su camino.

Cabe recordar que Vélez Sarsfield puso sobre la mesa US$600 mil dólares para quedarse con el portero, una cifra incluso menor a la mitad que su cláusula de salida. Obviamente que fue rechazada por Blanco y Negro.

Los números de Cortés en el arco del Cacique

Brayan Cortés disputó en el 2023 un total de 29 partidos, siendo 21 por el torneo, cuatro por la Copa Libertadores, tres por la Copa Chile y uno por la Supercopa. Recibió 24 goles y entregó en 16 oportunidades su arco en cero en 2.476 minutos de acción.

Sumando sus seis temporadas en el Cacique, el iquiqueño atajó en 168 ocasiones, con 167 goles recibidos y 66 encuentros imbatido. Con los albos el meta ganó un torneo de Primera División, dos Supercopa y tres Copa Chile.

El calendario de amistosos de Colo Colo en Uruguay

Martes 16 de enero

22:15 horas vs Rosario Central – Estadio Centenario.

Viernes 19 de enero

22:15 horas: vs Nacional (U) – Estadio Gran Parque Central.

Lunes 22 de enero

20:00 horas: vs Liverpool (U) – Estadio Luis Franzini.

