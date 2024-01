Si bien Colo Colo comenzó su pretemporada este martes, Brayan Cortés puede estar a nada de despedirse de sus compañeros. El arquero prepara su llegada a Vélez Sarsfield y, según revelaron este martes, sólo es cuestión de horas para que sea oficial.

El portero fue uno de los pilares de Gustavo Quinteros en su paso por el Cacique y ahora tendría la oportunidad de dar el salto al extranjero. De hecho, es el propio DT quien lo llamó para que llegue a Vélez Sarsfield en 2024.

Este martes en Colo Colo reconocieron que hay una oferta por Brayan Cortés, pero todavía no hay un acuerdo total. Sin embargo, Verónica Bianchi soltó la bomba y aseguró que está todo prácticamente definido para que el guardameta vaya al Fortín.

Brayan Cortés prepara las maletas rumbo a Vélez Sarsfield

Brayan Cortés ha sido uno de los mejores arqueros del fútbol chileno en los últimos años, ganándose incluso la titularidad en la selección. En Colo Colo esperaban retenerlo para el 2024, pero todo indica que no será así.

Vélez Sarsfield, con Gustavo Quinteros en la banca, están buscando al arquero y ya le hicieron llegar una propuesta. Y si bien todavía restan detalles, Verónica Bianchi reveló que está todo encaminado.

En la última edición de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, la periodista contó que obtuvo información desde Argentina sobre Brayan Cortés. “Se están frotando las manos. Una cláusula así es poco o nada para el mejor arquero del fútbol chileno”, lanzó.

En esa misma línea, Vero Bianchi enfatizó que el elenco trasandino no tendrá problemas en pagar para llevarse a Brayan Cortés. “Vélez dice ‘Aprovechemos la oportunidad’. Eso tiene que ver con cómo ha hecho las cosas Colo Colo, de levantarle un jugador por cláusulas”.

Eso no fue todo, ya que también detalló que están buscando aumentar los montos para llegar a acuerdo. “No me quiero meter en el bolsillo de nadie, pero pongamos que Brayan gana 10. En Vélez le ofrecen 12 y negocian subirlo un poco más, por eso no es difícil”, recalcó.

Finalmente, Vero Bianchi confirmó que Brayan Cortés ya tiene un pie en Vélez Sarsfield. “Por lo que estuve preguntando, sería cuestión de horas. Un tira y afloja típico de una negociación”, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en Colo Colo en 2023?

Durante la temporada 2023, Brayan Cortés disputó un total de 29 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos consiguió 16 arcos en cero y recibió 24 goles, sumando 2.476 minutos en la cancha.

¿Hasta cuándo tiene contrato Brayan Cortés con Colo Colo?

Brayan Cortés renovó su contrato con Colo Colo en el año 2022 y lo extendió hasta diciembre del 2024. Es decir, todavía le queda uno más por cumplir para salir a negociar como jugador libre.

