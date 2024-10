La lucha por el título del Campeonato Nacional está que arde, con Universidad de Chile y Colo Colo peleando palmo a palmo por la gloria.

La U viene de perder ante Deportes Iquique, lo que hipotecó sus opciones, porque si el Cacique gana los tres partidos pendientes que tiene, quedará dos puntos sobre el actual líder.

Uno de los que analizó la definición por el torneo local fue el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien de forma particular habló del momento de Colo Colo.

La especial opinión de Guarello sobre Colo Colo

El periodista, en DSports, hizo un especial comentario acerca del rendimiento del cuadro que dirige Jorge Almirón en el Campeonato Nacional.

“A este Colo Colo de Almirón no hay que analizarlo desde lo táctico, es una forma de vivir…”, dijo en primera instancia.

“¿Contra quién jugamos hoy día? Cobresal. ¿Quién quiere jugar? Ya, ganan igual. Oye, el jueves hay un partido, ¿es en la mañana en el Monumental? No con Católica. ¿Arturo quieres jugar? Sí, ese lo juego”, ironizó Guarello.

Guarello analiza al Colo Colo de Almirón. Foto: Photosport

El comunicador no se quedó ahí: “en la Copa Libertadores sí sabían con quien tenían que jugar, pero acá el torneo local como que a Colo Colo no le importa, más relajado no puede ir, y eso que perdió con Cobreloa de local, con Copiapó”.

“Colo Colo ha hecho todos los desastres posibles para perder el título y ahí está. Va a pesar la presión, porque la U está obligada a salir campeón y Colo Colo no. Hay un relajo en Colo Colo, una tranquilidad”, cerró Juan Cristóbal Guarello.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica por el Campeonato Nacional se jugará el jueves 3 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Monumental.