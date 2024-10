Un partido de esos grandes se jugará este jueves en el estadio Monumental, porque Colo Colo recibe a Universidad Católica en un clásico de vital importancia.

Para los albos la victoria es fundamental, porque si triunfa en los tres duelos pendientes que tiene, superará a Universidad de Chile en la lucha por el título del Campeonato Nacional.

Uno de los jugadores que será protagonista en Macul es Arturo Vidal, quien tuvo descanso el pasado sábado frente a Cobresal y se espera sea de la partido ante los cruzados.

Arturo Vidal enciende el clásico en redes sociales

Este martes habló en conferencia de prensa el King, donde avisó que le gusta encender los duelos para que tengan más condimento, situación que ya empezó a hacer en sus redes sociales.

“A mí me gusta calentar los ambientes y cosas así. Me provoca motivación, es lo que me han hecho sentir en los mejores equipos del mundo. Hablo antes y no después, eso me gusta, acá lo he hecho. Algunos me toman como loco”, indicó el King en rueda de prensa.

Tras ello, comenzó a encender el choque con Católica, porque colgó en su cuenta de Instagram una foto con dos frases: “ready para lo que viene”, dijo en primera instancia y luego recalcó que “estamos como un niño”, sobre su condición física.

El mensaje de Vidal en redes.

Arturo Vidal ya le marcó a Universidad Católica en el partido de ida jugado en Santa Laura y espera repetirlo este jueves en el Monumental.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica por el Campeonato Nacional se jugará el jueves 3 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Monumental.