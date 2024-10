A espera del clásico de Colo Colo contra Universidad Católica, Arturo Vidal protagonizó una épica conferencia de prensa en el estadio Monumental. El King habló de todo sin filtro, dejando la escoba con Ricardo Gareca y la selección chilena por el magro presente de La Roja y la ausencia de históricos.

También se emocionó con el presente de Colo Colo y destacó que la pelea por el título sea directamente con Universidad de Chile, mientras la Católica aún se puede meter por los palos. Claramente, la apuesta del volante es que el Cacique sea campeón.

Pero también respondió a sus constantes polémicas, numerosas en el último tiempo. Vidal reconoció que le gusta calentar el ambiente de los partidos, molestar al rival, pero siempre en el buen sentido folklórico del fútbol.

“A mí me gusta calentar los ambientes y cosas así. Me provoca motivación, es lo que me han hecho sentir en los mejores equipos del mundo. Hablo antes y no después, eso me gusta, acá lo he hecho. Algunos me toman como loco”, dijo Vidal.

Todos deberían hablar más

Agrega que “se ha perdido eso en el fútbol, nadie dice la verdad antes, hablan con el diario del lunes y eso no me gusta. Pero nos ha hecho bien. Vieron lo de River, si no lo hacía yo iba a pasar como cualquier partido, fue algo muy lindo, le servirá a los más jóvenes. Sería bueno que todos hablen un poco, los equipos, los jugadores, y que se calienten los ambientes, para que sea sano, no para mal. Es para que sean partidos intensos y la gente disfrute mucho más”.

Y junto a reconocer su debilidad por calentar el ambiente, era que no, Vidal pone toda la artillería en lo que considera un seguro título de Colo Colo, arrebatándole la punta a la U en la recta final del Campeonato.

“Los campeonatos se definen al final. El primer objetivo era hacer una buena Libertadores. (…) Nos veremos más fuerte de lo que nos hemos visto, pues sacamos tres puntos en partidos que no merecíamos, pero tenemos mucha confianza y esperamos sacar los tres puntos en todos los partidos de acá en adelante”, expuso.

Sentenció que “Colo Colo es el favorito. Tenemos la suerte de que tenemos todo para nosotros. Nos decían: van a llegar a cuartos de Libertadores, pero no van pelear el torneo. Como River, que va décimo en el torneo. Pero nosotros no, quedamos eliminados pero podemos ganar siete partidos y ser campeones. Es el momento soñado. Debemos demostrar que tenemos un buen equipo”.

Incluso, tras pararse y abandonar la sala de prensa de Colo Colo, el Rey Arturo siguió poniéndole sabor a la cosa: “No me maten, no me maten”, gritó como solicitud a la prensa e hinchas, en alusión a posibles críticas por sus nuevas palabras.