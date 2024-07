Javier Correa es ya una realidad en Colo Colo. El Cacique tiene por fin a su 9 para afrontar la segunda mitad del 2024 tras fichar al delantero argentino desde Estudiantes de La Plata, esperando que sea esa llave del gol tan extraviada en los últimos años.

Sin ir más lejos, desde el retiro de Esteban Paredes que son más las malas que las buenas que los albos han experimentado en el centro del ataque. Salvo el también argentino Juan Martín Lucero, los 9 goleadores han brillado por su ausencia en el Monumental.

Justamente de eso habló Correa en su presentación, donde aseguró espera hacer su propia historia en el Cacique en vez de compararse con lo que hizo el Gato Lucero en su momento.

“Creo que Martín (Lucero) en su momento trabajó bien e hizo bien las cosas, pero no estoy para hacerle sombra a nadie sino que a escribir mi propia historia. No me comparo, no lo veo ni lo miro, tengo que hacer mi recorrido en un club que confió en mí y me fue a buscar”, afirmó a los medios.

En ese sentido, el ex Estudiantes señaló que “es muy difícil describirse. Sólo sé que voy a dar todo de mi parte, voy a pelarme el cuerpo para que la pelota entre dentro del arco. Después se verá si les gusta o no, pero la garra y la entrega no la negocio”.

Javier Correa llega a Colo Colo tras ser campeón en Argentina con Estudiantes. | Foto: Archivo.

“Sabía que era un paso importante, es un grande de Sudamérica y el más grande del país. Uno se va probando para ver hasta dónde te da. Estoy contento, feliz. Muchas veces estuve cerca pero ahora me agarra distinto, con otra madurez y eso me deja feliz”, concluyó.

En su más reciente campaña con Estudiantes de La Plata, Javier Correa aportó con diez goles en 28 encuentros en el primer semestre del 2024. ¿Podrá mejorar estos números en el Cacique?

El próximo partido de Colo Colo

El Cacique volverá a salir a cancha para enfrentar a Deportes Santa Cruz este domingo 7 de julio desde las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Granja. Este partido será por la ida de las semifinales de la zona centro sur de la Copa Chile 2024.

