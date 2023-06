Ivo Basay aterriza la Comisión de Ídolos en Colo Colo: “Si van a opinar sin tomarlos en cuenta no me parece”

La idea del nización de la gerencia deportiva de Blanco y Negro, creando una “Comisión de Ídolos” en Colo Colo, ha ido tomando fuerza en las últimas semanas tras ser presentada en la pasada reunión de directorio de la concesionaria.

Uno de los principales accionistas en el Cacique quiere que esta comisión apoye a Daniel Morón en la búsqueda de jugadores para el primer equipo, siendo formada por viejas glorias del Popular como Esteban Paredes, Carlos Caszely, Marcelo Barticciotto o Lizardo Garrido.

Uno que entregó su visión al respecto fue Ivo Basay, ex delantero que brilló en la década de los 90 en el Estadio Monumental y que tuvo un paso por la banca del Cacique entre 2011 y 2012.

El Hueso, en charla con el Late de Florete, señaló que “lo de Boca es diferente. Ellos tienen otra visión y no me cabe duda que Riquelme es el que maneja todo. Más allá de todo, es él quien tiene el poder de decidir, el número uno. Se respetan los ídolos y el cargo. También será el responsable en caso de que le vaya mal, pero tiene todo el poder de decisión”.

“Acá en Colo Colo lo quieren crear con Barticciotto, el Chano Garrido o Paredes, para opinar sin tomarlos en cuenta es por una presión del momento que está viviendo Colo Colo no me parece. Es el caso de Carlos, que debería estar en cualquier Comisión de Fútbol”, agregó.

En ese sentido, el ex atacante sostuvo que “lo escuché la otra vez que dijo que él estaría feliz, pero si no lo van a tomar en cuenta o no van a considerar lo que él dice, obviamente que sabe más que un dirigente, pero si no tiene peso su opinión y no la van a tomar en cuenta”.

“Mejor tengan a los ídolos sentados en el estadio, que les den un asiento vitalicio. Eso es un tema fundamental. Ya después son sociedades anónimas y ahí no hay paño que cortar”, concluyó Basay.