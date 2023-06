Caszely no le ve mucho futuro a la comisión ídolos en Colo Colo: "Si no te dan autonomía..."

La idea de Aníbal Mosa de armar una comisión de ídolos para ayudar a Daniel Morón en la gerencia técnica tomó fuerza hace unos días. El mismo empresario sirio presentó el proyecto en la reunión de directorio de Blanco y Negro, realizada hace una semana en el Monumental.

Los exjugadores de Colo Colo Esteban Paredes, Marcelo Barticciotto, Lizardo Garrido y Carlos Caszely fueron los apuntados por el extimonel albo como posibles refuerzos. “Encuentro que tuvo bastante buena recepción”, dijo Mosa sobre su proyecto, pero, pese a todo, uno de los miembros ve difícil su aplicación.

El histórico Caszely atendió el llamado de RedGol y afirmó que ve complicado que se implemente. “No, es difícil. He hablado con varios dirigentes de Colo Colo, me he tomado café con ellos, siempre me invitan y hablo. Si no te dan la libertad para poder decidir, no hay nada que hacer”, dijo.

“Si no te dan autonomía, bueno, no sirve”, dijo. Para Caszely, el comité que iría en ayuda de Morón para la busqueda de refuerzos “es una muy buena idea” de Mosa, pero tiene la contraparte en el directorio (en el bloque de Leonidas Vial) y eso complica su posible implementación.

La idea de Mosa era juntar a “referentes colocolinos, donde se abordan los últimos 50 años de la historia de Colo Colo, desde Caszely hasta Paredes, pasando por Barticciotto y también por Chano Garrido, que también son las propuestas que yo le hice al directorio”.

Dentro del proyecto, el empresario afirmó que los integrantes tendrían “una remuneración baja, básicamente un viático. No son altos sueldos, son gente que está dispuesta a trabajar por Colo Colo y no para lucrar”. Habrá que ver en qué termina la idea, con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina.