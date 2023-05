Si bien el bloque de Leonidas Vial en Blanco y Negro le dio un portazo, Aníbal Mosa sigue firme con su idea de una comisión de ídolos. El empresario sirio tiene en mente un comité asesor a la gerencia deportiva que esté compuesto por exjugadores de Colo Colo como Esteban Paredes y Carlos Caszely.

Otro nombre en consideración es el de Marcelo Barticciotto, el campeón de América que ahora se desempeña como comentarista deportivo en ESPN y Radio Cooperativa. Ahora, el mismo Barti entregó detalles de cómo funcionaría la comisión de históricos jugadores.

“Lo sé -no de forma directa, me lo contó alguien- que no va a haber un contrato de trabajo. A esta gente que va a ir se le va a asignar un viático ínfimo, simbólico. Es lo que supuestamente le estarían ofreciendo”, reveló el exdelantero en el programa ESPN F90.

“La idea es que se junten a hablar de fútbol con Daniel Morón (gerente deportivo) una vez a la semana, se tiren ideas, vean cómo progresa el tema y si se puede mejorar lo que se hizo hasta ahora”, sumó, y recalcó: “No habrá contrato de trabajo ni nada por el estilo. No van a ser funcionarios del club”.

Desde el Bloque Vial, el dinero era una de las principales razones por las que se oponían a la idea. “Habría que pagar esos sueldos y la situación financiera está delicada. Estamos haciendo magia después de los castigos de jugar sin público”, dijeron a El Mercurio.

Sin embargo, la negativa no frenó al expresidente de ByN, quien ya se reunió con Caszely para discutir la idea. Su propuesta llegó en medio de sus críticas al pasado mercado de fichajes, donde afirmó que “cuando uno compra apurado, compra más caro y no trae lo que uno desea”