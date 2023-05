Gabriel Costa fue uno de los tantos titulares importantes que se fue de Colo Colo al término de la temporada 2022. El atacante terminó siendo una de las figuras en el equipo de Gustavo Quinteros que gritó campeón en el torneo y uno de los que, se supone, iba a seguir en el Monumental para este este 2023.

Lamentablemente para los albos, el uruguayo nacionalizado peruano optó por partir a Alianza Lima, dejando a Quinteros sin una de sus armas más valiosas en ofensiva. Aunque claro, al parecer con el deseo de regresar en algún momento no solo a Chile, sino que a Colo Colo.

En conversación con ADN Radio, el delantero dejó en claro que fue feliz en los cuatro años que estuvo en nuestro país y que tiene planeado pegar la vuelta en el futuro, sobre todo si está la opción de que el destino sea el Cacique.

“En algún momento quiero volver a Chile. Es un país muy hermoso, muy parecido a Uruguay. No me cierro a volver a jugar allá. Si me llama Colo Colo de acá a dos años, sería solo esa camiseta, pero después de eso vamos a ver. Tengo contrato por dos años con Alianza Lima”, avisó Costa.

En ese sentido, Gabi declaró que “Colo Colo es un gran club. La gente te lo hace sentir y eso no se olvida. Sinceramente, desde el primer día que llegué al club, fueron cuatro años muy lindos, obviamente con altibajos, pero entregando de mi parte lo mejor del entrenamiento”.

El mejor Costa en Colo Colo se vio con Quinteros

A la hora de repasar lo que fueron estos años en Chile, el nacionalizado peruano sostuvo que “cuando un jugador llegar a un lugar desconocido siempre quieren ver lo máximo de él. El futbolista muchas veces necesita de un tiempo de adaptación, porque tiene que conocer un montón de cosas. Con el tiempo uno reconoce eso”.

“Por ahí me faltó más preparación para rendir mejor en mi primera etapa en Colo Colo y con la llegada de Gustavo Quinteros quizás me agarró en un mejor momento, más preparado. Estuvimos en un momento crítico, donde nos fortalecimos. Son pequeños detalles que hacen la diferencia y ahí me di cuenta que podía dar un poco más”, concluyó.

Gabriel Costa jugó 120 partidos y anotó 34 goles, más 22 asistencias, en los cuatro años que estuvo en Colo Colo, siendo una de las armas ofensivas más efectivas para el Cacique en el último tiempo.