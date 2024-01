Marco Rojas fue una de las grandes historias de Colo Colo en el mercado de pases de mediados del 2022. Cuando el Cacique necesitaba sumar gente en ataque ante la partida de Pablo Solari, el nombre del nacido en Nueva Zelanda entró en la órbita de los albos.

Al tener un padre chileno, el jugador no ocupaba cupo de extranjero, lo que facilitaba su fichaje por parte de los albos. En su carrera destacaban pasos por el fútbol de su natal Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Suiza, Dinamarca y Países Bajos.

Así fue como su arribo se confirmó en julio del 2022, donde tras algunas semanas de espera, tuvo su esperado debut el 14 de agosto, donde aportó con una asistencia para la agónica victoria de los albos ante Palestino en el Monumental.

De ahí en más alternó bastante en el equipo de Gustavo Quinteros, hasta que para la temporada 2023 perdió mucho protagonismo. Pese a tener contrato hasta diciembre, en mayo sorprendió a todos al pedir rescindir su vínculo para armar maletas.

Tras varios meses sin encontrara club, el delantero de 32 años fue presentado en las últimas horas como flamante refuerzo del Brisbane Roar FC de la Primera División de Australia, país donde dejó gratos recuerdos defendiendo la camiseta del Melbourne Victory.

“Elegí este proyecto porque era el que más resonaba con cómo me sentía y lo que pensaba en este momento de mi carrera (…) He buscado un poco por mí mismo y creo que he encontrado un lugar realmente bueno para empezar a jugar de nuevo y trabajar a través de esos valores”, afirmó el apodado Kiwi Messi en charla con los canales de su nuevo club.

Brisbane Roar actualmente marcha noveno en la A-League 2023-24 tras en 15 partidos haber ganado cinco, empatado dos y perdido ocho. Su próximo encuentro será ante Melbourne City el sábado 2 de febrero en el Suncorp Stadium.

¿Cuántos partidos jugó Marco Rojas con el Cacique?

En su año militando en el Cacique, el nacido en Nueva Zelanda alcanzó a jugar 18 compromisos, donde anotó un gol y entregó cinco asistencias en 648 minutos de juego. Pese a tener contrato vigente por unos meses más, el atacante decidió marcharse del Monumental de manera sorpresiva a mediados del 2023.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los albos volverán a Viña del Mar para jugar su último duelo amistoso previo al debut oficial en la temporada 2024, cuando el sábado 3 de febrero enfrente a Independiente del Valle desde las 18:00 horas en el Sausalito.

