Colo Colo sumó una esforzada alegría tras vencer 3-1 a Palestino en la fecha 11 del Campeonato Nacional 2023, y así se mantiene en la zona alta de la tabla de posiciones. Sin embargo, el día posterior al triunfo se amargó con la noticia de que Marco Rojas pidió terminar anticipadamente su vínculo con el club por motivos personales.

Según detalló el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports, el mediocampista neozelandés de ascendencia chilena busca poder irse del Cacique antes de que su contrato llegue a su fin en diciembre de este 2023. Así, el habilidoso "Kiwi" intentará dejar Macul en junio para solucionar esos problemas.

"Rojas busca salir en junio por motivos personales"

El comunicador deportivo encargado de cubrir la actualidad del Eterno Campeón usó su cuenta de Twitter para exponer que el volante de 31 años nacido en Hamilton "pidió salir de manera anticipada de Colo Colo. Su contrato termina en diciembre, pero busca salir en junio por motivos personales. Podrían ser los últimos meses del jugador".

Cabe destacar que el jugador, que utiliza el dorsal 10 en el club albo, no vive su mejor presente en el elenco que dirige Gustavo Quinteros. En las once jornadas que se han disputado en el torneo criollo, Rojas solo ha visto acción en 99 minutos pero ese no sería el principal motivo para buscar su adiós a la Ruca antes de tiempo.

Según informan en el reporte, ha sido la poca adaptación a la sociedad chilena, e incluso al balompié nacional, las dos grandes razones por las cual el "Kiwi Messi" estaría interesado en cortar su vínculo con el Eterno Campeón de forma anticipada.

De igual manera también es necesario recordar que el seleccionado de Nueva Zelanda no ha conseguido anotar goles en la presente edición del torneo chileno, donde además suma una tarjeta amarilla en el duelo ante Palestino en el que ingresó a jugar en el minuto 77 para reemplazar a Carlos Palacios.

Así las cosas, ahora habrá que esperar a ver que definen en la directiva de Colo Colo ante la solicitud de Marco Rojas para terminar antes de tiempo su contrato, pero de momento todo parece indicar que la camiseta 10 de los albos quedará disponible de cara al segundo semestre del año.