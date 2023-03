El "10" del Cacique tuvo 64 minutos de acción en el amistoso que Nueva Zelanda le ganó a China. Un tiro libre del Kiwi Rojas fue clave para abrir la cuenta y el DT de los All Whites reconoció el aporte del volante ofensivo de 31 años inmediatamente después de reemplazarlo.

Marco Rojas no vio minutos en el primer amistoso de Nueva Zelanda frente a China. Pero esa situación cambió radicalmente en el segundo duelo entre océanicos y asiáticos. Los All Whites vencieron 2-1 al cuadro dirigido por el serbio Aleksandar Janković en el Sky Stadium de Wellington, la capital neocelandesa.

Y el Kiwi cumplió una función que le acomoda, pues se ubicó como enganche, detrás del centrodelantero. Es más, en varias ocasiones alternó su posición con el "9" del equipo, Alexander Greive. También dejó un túnel vistoso y un par de buenos pases cuando corría el minuto 34 de la primera parte, además de una positiva sociedad con Liberato Cacace, el lateral izquierdo.

Cerca del final de la primera parte, un tiro libre que ejecutó Rojas Wallen fue clave para la apertura de la cuenta. El "11" lanzó la bola con mucha comba en dirección a la portería de los chinos. Chenjie Zhu desvió la pelota contra la portería y decretó el primer tanto de la jornada.

Eso sí, cuando se jugaba el minuto 64, el inglés Darren Bazeley sacó del campo de juego al volante de Colo Colo, quien le dejó su lugar a Clayton Lewis. El ex Melbourne Victory recibió un abrazo del entrenador y Nueva Zelanda pudo estirar la ventaja. Matthew Garbett anotó el segundo gol en los 82', mientras que Ba Dun descontó en los 90'+1.

Kiwi Rojas sueña jugar por el medio en Colo Colo

El 10 de noviembre del año pasado, Colo Colo jugó un amistoso contra River Plate en el que Marco Rojas tuvo 61 minutos de acción. Luego de aquel duelo, el volante ofensivo chileno-neocelandés le dejó un mensaje al DT de los albos, Gustavo Quinteros que, en aquel momento, todavía contaba con Gabriel Costa en el plantel.

"Me sentía cómodo como extremo, pero en el medio puedes tocar más la pelota y me puedo mover un poco más", apuntó ese día el ex jugador del Stuttgart de Alemania, casi como para avisarle al entrenador argentino-boliviano dónde puede encontrar su máximo potencial.

Pero esta temporada, Quinteros casi no ha contado con Rojas, quien dejó una asistencia en el empate 1-1 ante Everton de Viña del Mar, pero que no llega ni a 90 minutos disputados en el Campeonato Nacional 2023, una situación que seguramente lo hace evaluar su futuro en el estadio Monumental, donde debe volver tras la fecha FIFA de fines de marzo.