Carlos Palacios fue la gran figura del sufrido triunfo de Colo Colo sobre Deportes Santa Cruz. Los albos siguen vivos en la Copa Chile 2024 gracias al solitario gol de la Joya, quien después del partido habló con TNT Sports sobre la posibilidad de partir a Boca Juniors.

“Conversé con Román, como siempre. Desde enero tengo una relación muy bonita. Me ha tratado muy bien. Estoy feliz que el último 10 me llame, me ayude, me ha aconsejado. Siempre hablamos de fútbol”, afirmó el chileno.

En ese sentido, la Joya respondió desafiante a los más críticos al lanzar que “no sé qué me ve como dicen, que le pregunten (a Riquelme) qué me ve. Yo no sé qué me ve, eso dijeron, lo vi en internet. La dejó ahí. Quizás la pregunta es para él”.

Uno que analizó estas declaraciones fue Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en Radio ADN le mandó una suerte de dardo a la Joya tras desclasificar esa charla con el ídolo y presidente de Boca Juniors.

“Que suerte tiene que pueda hablar todos los días con Juan Román. Es un diferente Riquelme. El interés viene después de los partidos contra Boca Juniors. Ahora él, cuando tiene esa ambición y hambre, marca diferencias en el plano nacional”, afirmó el Mago.

Además, el formado en Colo Colo advirtió que “esto es un partido de Copa Chile. Espero que el Carlitos que quiere Boca Juniors aparezca en octavos de final de Copa Libertadores. Ahí la toma de decisiones tiene que ser en dos segundos y no en cinco como hoy”.

Carlos Palacios ha jugado 25 partidos en lo que va de año con Colo Colo. En 1947 minutos la Joya ha anotado seis goles y entregado seis asistencias. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que el Cacique enfrentará por los octavos de la Libertadores 2024 a Junior de Barranquilla. El duelo de ida de este cruce se jugará el martes 13 de agosto a las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio Monumental, mientras que la vuelta será el martes 20 del mismo mes a las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Los albos volverán a salir a la cancha para enfrentar a Deportes Puerto Montt el próximo miércoles 17 de julio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue. Este encuentro será de carácter amistoso.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.