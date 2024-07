Una importante victoria consiguió Colo Colo, luego de derrotar por 1-0 a Deportes Santa Cruz, por las semifinales regionales de la Copa Chile 2024, aunque no dejó muy tranquilo a los hinchas.

Con la mira puesta en el regreso del Campeonato Nacional y los octavos de final de la Copa Libertadores 2024, donde tiene que chocar ante el Junior de Colombia, hay dudas por el juego del equipo del técnico Jorge Almirón.

Los altos y bajos que ha mostrado el equipo en la Copa Chile, hace dudar del nivel, pero, además, pedir a gritos refuerzos para potenciar al equipo por los objetivos.

Históricos conversaron con Redgol, donde apuntan a falencias que muestra el equipo, que se vieron con un Santa Cruz que viene desde la Primera B, por lo que es preocupante.

Colo Colo no logra sacar grandes diferencias con Santa Cruz. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Una advertencia a Colo Colo

El ex técnico de Colo Colo, Gualberto Jara, sigue siempre de cerca el acontecer del equipo albo, pero no quedó conforme con lo que se vio en la llave ante Santa Cruz, donde hubo sólo una pequeña ventaja.

“En deuda, pero pasó porque es Colo Colo. Siempre esperamos más y esto fue una repetición del partido anterior con mucha posesión de balón, poca profundidad, pocas llegadas claras. Pero es la diferencia de jerarquía y plantel, que es el resultado positivo”, explicó.

Jara pone sobre la mesa que se vienen desafíos mayores y que este nivel no alcanza para pelear alto, por lo que es un importante llamado de atención para lo que viene.

“Ese es el punto que preocupa en el sentido de que hace mucho tiempo, si bien se compite en Copa Chile, no es el mismo nivel. Hay que ver cómo llegamos al torneo y la Copa Libertadores. Seguimos con dudas, no tenemos al goleador que se lesionó”, detalló.

Colo Colo debe ir a la pelea por el Campeonato Nacional y ante Junior por los octavos de la Copa Libertadores. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

No saca diferencias de categoría

Gustavo De Luca también se sube al auto de Gualberto Jara, donde precisa que con lo poco que ha mostrado Colo Colo, da un paso atrás en el funcionamiento que tenía en la primera rueda.

“Hoy todo el partido tenía que haber sido de Colo Colo, salir apabullar con la diferencia de jugadores que tiene y no lo hizo. Es meritorio, el primer tiempo aguantó Santa Cruz, pero para Colo Colo, en lo futbolístico, es un paso atrás”, advierte.

Similar a Pelé Álvarez, quien ve que falta algo en Colo Colo que no ha podido explotar y marcar diferencias, porque Junior no le va a perdonar tan fácil las situaciones.

“Colo Colo le incomoda jugar con un equipo de segunda división, lo aprietan bien y no hay que quitarle mérito. Pero igual no es contundente, avasallador, no es el de atrás pica el indio. Pero bueno, se ganó y hay que tener confianza. Se viene partido difícil con Junior, hay partidos que son de otra índole”, finalizó.

