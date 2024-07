Carlos Palacios nuevamente se transformó en el goleador de Colo Colo ante Santa Cruz y ahora le dio un importante triunfo en la Copa Chile. La Joya metió al Cacique en la final de la Zona Centro Sur y ahora se enfrentará con un viejo conocido como Magallanes.

“Ellos se cerraron bien atrás y nos complicaron el circuito de pases, pero estos triunfos nos hacen bien para seguir avanzando en Copa Chile y en el resto de desafíos”, reconoció Palacios a TNT Sports, quien además fue elegido el jugador del partido.

Pero la Joya también tuvo palabras sobre su futuro en el Cacique. En esta ocasión se le consulto acerca del interés de Boca Juniors y si es posible su partida del Cacique.

“Conversé con Román, como siempre. Desde enero tengo una relación muy bonita. Me ha tratado muy bien. Estoy feliz que el último 10 me llame, me ayude, me ha aconsejado. Siempre hablamos de fútbol”, partió explicando. Pero luego aprovechó la ocasión para responder a Vero Bianchi, que puso en duda el interés desde el cuadro trasandino por su bajo nivel.

“¿Qué le ve Juan Román Riquelme que nosotros no somos capaces de distinguir en este momento? Que tiene talento lo tiene, pero no está pasando su mejor momento”, apuntó lapidaria la periodista de TNT Sports. Lo que fue replicado por el jugador este sábado.

“No sé qué me ve como dicen, que le pregunten (a Riquelme) qué me ve. Yo no sé que me ve, eso dijeron, lo ví en internet. La dejó ahí. Quizás la pregunta es para él”, expresó a Dani Arrieta. Incluso tuvo palabras para bromear con el reportero a quien le indicó “yo creo que tú en la casa sabí o no”.

¿Dónde jugará Carlos Palacios?

Pero más allá del interés de Boca Juniors, la Joya recalcó que esta feliz en Colo Colo y que de momento no se mueve del Estadio Monumental. “Esta todo bien. Disfruto jugar acá en Colo Colo. Es un sueño estar acá, lo disfruto todos los días”, sentenció dejando de lado cualquier polémica.