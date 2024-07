Las grúas de la venta del mercado de pases avisan que vienen por un jugador de Colo Colo, luego que desde Argentina confirmaron el interés de Boca Juniors por Carlos Palacios.

Desde el país trasandinos han dejado en claro que por pedido de Juan Román Riquelme quieren ir con todo por el pase del atacante, que comparten entre Vasco da Gama y los albos.

Incluso ya se han hablado del monto que necesita Boca Junior para llevárselo, algo que está en el presupuesto: 4,5 millones de dólares, donde el 40% es para dejarlo en el estadio Monumental.

Pero en el país existen dudas sobre el nivel que ha mostrado Palacios en la presente temporada, como las que tiene la periodista Verónica Bianchi de TNT Sports.

Carlos Palacios es clave en Colo Colo. Foto: Cesar Olmos/Photosport

Vero Bianchi duda de Boca

Fue en el programa “No es para tanto” donde la comunicadora hizo saber sus dudas sobre la opción en Boca Juniors, profundizando en el interés de Juan Román Riquelme, pese a las críticas en el país.

“Palacios no está pasando su mejor momento, entonces eso a mí me llama la atención. ¿Qué le ve Juan Román Riquelme a Carlos Palacios que nosotros no somos capaces de distinguir en este momento? Que tiene talento lo tiene, pero no está pasando su mejor momento”, comentó Bianchi.

Pese a esto, destaca el gran interés que está marcando el mercado del fútbol argentino en jugadores chilenos, donde los que han ido tienen buenos desempeños en su torneo.

“Más allá de si se da este traspaso o no de Carlos Palacios a Boca, me gusta que nos estén viendo desde Argentina y ya hay varios jugadores allá como Thomas Galdames, Rodrigo Echeverría, Williams Alarcón, Javier Altamirano, Bruno Barticciotto. Hace 3 o 4 años no éramos un mercado vistoso para Argentina y hoy sí”, finalizó.

