Colo Colo pudo lavar un poco sus heridas de la Copa Libertadores goleando con todo a Unión La Calera, sacando pasajes para las semifinales regionales de la Copa Chile 2023 y afrontando con algo más de optimismo la segunda mitad del año.

El Cacique, pese a que debe mejorar bastante su imagen para poder competir en serio en los meses que vienen, apenas ha confirmado a Óscar Opazo como refuerzo y se espera que con el arribo de Pablo Parra, literalmente, se cierre el plantel 2023.

Así por lo menos lo confirmó el propio Alfredo Stohwing, presidente de Blanco y Negro, quien tras la victoria sobre los cementeros declaró que “están avanzadas las negociaciones. Creo que si no pasa nada raro, debería integrarse pronto (Pablo Parra)”, para luego lanzar que “diría que con eso se cierra el plantel, sí”.

Esta postura de la dirigencia de Blanco y Negro cierra le da un portazo a cualquier opción de traer un tercer nombre en este mercado de pases, especialmente en el centro del ataque, sector que Gustavo Quinteros quiere reforzar de cara al segundo semestre.

Pizarro, Benegas y Lezcano pelearán por los goles de Colo Colo

Así las cosas, el santafesino tendrá que afrontar lo que viene con Damián Pizarro, Leandro Benegas y el paraguayo Darío Lezcano, este último, autor de uno de los seis goles en la goleada alba sobre La Calera.

“Hablé con el profe, me dijo que no me veía, que necesitaba un jugador 100 por 100. Le dije ‘déjame, no quiero irme de acá’. Y quedamos en tratar de mejorar el plano físico (…) Quiero estar bien, tengo dos años de contrato acá. No quiero salir por la puerta de atrás. A eso me estoy dedicando”, avisó el propio Lezcano en charla con ADN Radio en esta jornada.

Habrá que ver ahora si con estas tres alternativas le alcanza a Quinteros para mejorar la imagen dejada en la primera mitad del año, donde lamentablemente el Cacique no pudo ser competitivo ni a nivel local ni a nivel internacional.