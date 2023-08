Colo Colo está gozando de un buen presente en esta segunda mitad del 2023. Luego de duros mazazos en el arena internacional, los albos lograron levantarse en el ámbito local, donde escalaron puestos en el torneo y avanzaron rondas en la Copa Chile.

Uno que analizó este momento del Cacique fue César Fuentes, quien en conferencia de prensa valoró esta alza, afirmando que “lo tomamos con tranquilad, el objetivo es ir partido a partido y sabíamos que en un momento iba a pasar esto”.

“Estamos cada vez más arriba, donde tenemos que estar siempre. Tenemos que seguir trabajando y mejorando día a día. Sé que podemos dar más como equipo y eso va a llevar a ver dónde terminamos a final de año”, agregó.

Sobre lo que viene en el próximo partido ante Coquimbo Unido, el volante avisó que “no sacamos cuentas aún, nos enfocamos solo en ir partido a partido. El fin de semana es una final más y estamos enfocados en eso. Nuestro paso a seguir es ir partido a partido, queda mucho, lo importante es ir y ganar el sábado”.

“Si queremos salir campeones tenemos que ganar en todas las canchas. Ese pensamiento tenemos, ahora ganar contra Coquimbo y meternos siempre en la parte alta, que es donde tiene que estar Colo Colo”, señaló.

Sobre su rendimiento personal y la multifuncionalidad que ha tenido en el equipo, el mediocampista fue enfático en señalar que “de volante he hecho la mayor parte de mi carrera y ahora me ha tocado de lateral. Si tengo que jugar hasta de arquero lo voy a hacer, eso demuestra que uno siempre quiere estar y dar lo mejor”.

Para finalizar, Fuentes transparentó su deseo de que Gustavo Quinteros siga en el Cacique, afirmando que “lo conozco hace años, lo conocí en otro equipo, y la verdad es que me llevo muy bien, siempre he estado dispuesto a dar todo por el equipo, en la posición que me ha tocado jugar siempre he tratado de dar lo mejor de mí”.

Colo Colo marcha tercero del torneo con 33 puntos, a seis del líder Cobresal y un partido pendiente por jugar. El próximo duelo de los albos será ante Coquimbo Unido este sábado 12 de agosto a las 15:00 horas en el Sánchez Rumoroso.