Desde Paraguay le mandan una gran noticia a Colo Colo: "Cerro Porteño no viene bien"

Tantos la quieren y tan pocos la tienen. La Copa Libertadores de América ya está aquí, porque este martes empieza la fase de grupos, con masiva presencia chilena, porque hay cuatro equipos nacionales presentes.

El debut de Colo Colo será este martes, porque los albos salen a la criticada cancha del estadio Monumental a recibir al siempre difícil Cerro Porteño, por la primera fecha del Grupo A.

A priori, es un encuentro entre rivales directos, porque se espera que entre albos, el Ciclón y Alianza Lima peleen un cupo en los octavos de final, porque se presume que la otra plaza la tendrá Fluminense, el cabeza de serie de la zona y campeón vigente.

Cerro no viene bien

Pese a que Cerro Porteño viene de ganar sus últimos dos encuentros en la liga paraguaya, desde Asunción le dijeron a RedGol que el cuadro que hace local en la Nueva Olla no tiene el mejor momento.

El ex seleccionado guaraní Hugo Brizuela conversó con nuestro medio y contó que la situación actual de los asunceños no es la deseada.

“Cerro no viene bien, y eso tiene que aprovechar Colo Colo porque ganó con lo justo el fin de semana y Colo Colo tiene que aprovechar la localía, en la Copa Libertadores hay que ganar en casa. Cerro no viene bien en el torneo y eso tiene que aprovecharlo”, dijo el ex delantero de Universidad Católica.

Acerca del estilo que le quiere imprimir el español Manolo Jiménez al cuadro de Barrio Obrero, aún no lo tiene claro, porque lleva apenas un encuentro dirigido.

“El fútbol paraguayo siempre fue caracterizado por los centros y esas cosas, pero ahora no sé qué buscan con este entrenador nuevo, no sé que va a presentar de visitante en la Copa, va a ser una sorpresa. Seguramente va a salir a esperar, a sacar algún puntito de Chile”, cerró.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores?

El partido entre Colo Colo y Cerro Porteño, por el Grupo A de la Copa Libertadores, se jugará este miércoles 3 de abril a las 21:00 horas, en el estadio Monumental.

