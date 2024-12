El Bichi recalcó que estos tres referentes del Romántico Viajero finalmente no llegaron por temas de los representantes y presiones fuera de la cancha.

El mercado de pases se reactiva en el fútbol chileno con el termino de las ligas en países como Brasil y Argentina. Ante esto, Colo Colo es de uno de los equipos que van en busca de jugadores de jerarquía para reforzarse de cara a la Copa Libertadores.

Lo que a su vez abre la temporada de humo y que en el Cacique ya sumaron un particular nombre. Es que en plena época de fichajes se indicó que el “Chorri” Palacios fue ofrecido tras su salida de la U. Sin embargo, esto fue descartado de cuajo.

Ante esto, Claudio Borghi abordó el tema de fichajes en el programa Todos Somos Técnicos y reveló un secreto a voces: los tres jugadores de Universidad de Chile que sí pidió para Colo Colo.

¿Qué jugadores de la U pidió Claudio Borghi?

En el programa de TNT Sports el Bichi abordó su paso por Colo Colo y reveló los tres jugadores que en su momento pidió para reforzar el Cacique. Los que contaban con una particularidad ya que fueron referentes de la U.

Rivarola fue parte de los jugadores que pidió Borghi

Claudio Borghi habló de que pidió la llegada de Hugo Droguett, Diego Rivarola y Waldo Ponce. Lo que conllevó una potente explicación del DT trasandino.

“Yo veo jugadores, yo no veo camisetas. Hace poco lo contó Rivarola. Yo le dije ‘ven para acá’. Siempre nos hacia goles. Lo mismo Droguett, en su momento jugaba muy bien. De Waldo no digo nada porque siempre me encantó”, comentó el Bichi.

Luego Borghi explicó que ninguno de los tres llegaron por un tema de negociación entre ByN y los representantes de los jugadores.