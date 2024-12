Claudio Borghi y Juvenal Olmos protagonizaron una particular discusión en el programa Todos Somos Técnicos. Los ex entrenadores se dijeron de todo debido a que el ex UC propuso al Bichi como opción en Colo Colo.

La disputa comenzó cuando Aldo Schiappacasse lamentó la decisión de Universidad Católica en reducir los fondos para el fútbol formativo. El periodista citó los dichos de Juan Tagle, quien indicó que se debería reformular el campeonato para abaratar costos.

Ante esto, salió el tema sobre quién tomará las cadetes de Colo Colo. Puesto que está vacante tras la salida de Ariel Paolorossi. Por lo que Dani Arrieta tomó la batuta y recalcó que todavía no hay un candidato que genere consenso en el Cacique.

Ante esto, Juvenal Olmos de inmediato aprovechó la instancia y miró hacia Claudio Borghi como opción para el puesto por su extensa experiencia en el Estadio Monumental.

La pelea entre Claudio Borghi y Juvenal Olmos

Este tema no cayó bien en el panel y provocó de inmediato la furia del Bichi. “Te dijeron que no. Yo no quiero opinar nada. No es una pregunta seria. No me postulen para nada”, contestó de inmediato.

Borghi descartó un posible retorno a Colo Colo

Ante esto, Juvenal salió a replicar sus dichos sin titubear. “Tú mismo dijiste lo que tiene que tener en Colo Colo. Tiene que conocer el club, las debilidades y fortalezas. Cómo no te voy a preguntar a ti”, respondió el ex campeón con la UC.

“Mira, si te digo que sí me postulo y si te digo que no, quedó afuera. Me metes en un problema”, replicó el Bichi ya entregado en la discusión.

Ante lo cual Juvenal decidió zanjar de inmediato. “No te voy a meter en ningún problema”, sentenció y tras ello, se fueron a una pausa para calmar los ánimos.