Cristián Zavala se empieza a afianzar en el equipo titular de Jorge Almirón. El ex delantero de Melilla y Curicó se ha hecho pieza clave por la banda derecha y en lo que va del 2024 ha aportado con siete asistencias y dos goles, siendo uno de los mejores registros en Colo Colo.

Un rendimiento que aún genera ciertas criticas en la hinchada alba que aún no olvida su partido ante Fluminense. Es que en dicho encuentro el puntero se perdió varios goles y ante las criticas en redes sociales, decidió por cerrar sus cuentas. Para peor, Zavala confesó que fue amenazado de muerte y hasta su pareja recibió graves mensajes.

Por lo mismo, Claudio Borghi sacó la voz sobre esta situación y respaldó al delantero albo y también sumó a Leonardo Gil, quien hasta sufrió las burlas de parte de Johnny Herrera. “Son jugadores que rinden. No lo puedes condenar porque se equivoca, sino no jugaría nadie. Le dicen que mojen la camiseta pero yo no sé que es eso. Yo prefiero jugadores inteligentes y ellos lo son”, recalcó.

Pero eso no fue todo porque Borghi además recalcó que no se debe tomar como parámetro para un futbolista lo que se expresa en internet. Incluso hizo la comparación con lo que vivió Gabriel Suazo.

“Si eres jugador profesional, no debes hacerle caso a las redes sociales. Yo en su momento hablé con Gabriel Suazo, lo llame sin conocerlo. Lo hice para apoyarlo. Ahora deben tener en cuenta que estando bien o mal no deben usar las redes sociales para mostrar una imagen que no es tal“, sentenció.

El fixture de Colo Colo

El Cacique ahora debe viajar al norte para visitar a Deportes Iquique este sábado 25 de mayo. Luego seguirá rumbo a Paraguay para enfrentar a Cerro Porteño el miércoles 29 en duelo clave por la Copa Libertadores.

La primera rueda del campeonato nacional la cierra contra Deportes Copiapó el domingo 2 de junio.