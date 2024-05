Uno de los clubes que más jugadores nutre al balompié chileno es Colo Colo, porque en las divisiones inferiores se forman futbolistas que luego son figuras en el mismo Cacique o en otros equipos.

Ese es el caso del actual volante de Huracán y la selección chilena Williams Alarcón, quien se ganó un puesto de titular en el Globo, pero sigue pensando en el estadio Monumental.

En diálogo con DSports, el mediocampista defensivo, que está en la nómina de 55 jugadores de la Roja para la Copa América, fue claro en decir lo que quiere para su futuro: “mi sueño es ser campeón en Colo Colo y tener continuidad”.

Su paso por Colo Colo

Williams Alarcón recordó su estadía en el primer equipo albo, donde fue promovido por Gustavo Quinteros, aunque recalca que el ahora DT de Vélez Sarsfield no le dio muchas opciones.

“En el momento que estuve con Gustavo Quinteros, tuve un par de reuniones con él, porque yo quería jugar y que me sentía 100 por ciento para hacerlo”, comentó el jugador.

Williams Alarcón jugando por Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Él optaba por otras variantes y le hice saber que quería salir a jugar, que no me servía estar acá en la banca y jugar 5 o 10 minutos. Hablé con él, conversó con la dirigencia para que me dejaran salir (a Unión La Calera) y, gracias a Dios, pude irme. Hoy estoy donde estoy por tomar buenas decisiones en conjunto con mi familia”, recordó.

Williams Alarcón fue figo en la Copa de la Liga Argentina con Huracán, donde jugó un total de 1.266 minutos en 15 partidos y anotó dos goles.

