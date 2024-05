Colo Colo despertó y se mete de lleno en la lucha por el título del Campeonato Nacional, porque le ganó a Palestino y crece en la tabla de posiciones.

Los albos se impusieron por 2-0 ante los árabes en el estadio Monumental, gracias a las conquistas de Guillermo Paiva y de Óscar Opazo.

Una de las figuras de la cancha fue el puntero Cristián Zavala, quien es el jugador más desequilibrante del año en el Cacique, gracias a sus asistencias, y este domingo se anotó con una más.

El reclamo de Zavala

El delantero con pasado en Curicó analizó el duelo ante Palestino: “dominamos en gran parte del partido, hay momentos donde el partido lo maneja el rival y hay que saber defender, lo supimos hacer, hicimos un partido correcto, estamos tranquilos, trabajando, respetando el proceso, conociendo al cuerpo técnico”.

Cristián Zavala ante Palestino. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Me he sentido bastante cómodo, desde el momento en que llegué de Curicó, pude hacer una buena campaña allá y me han dado mucha confianza, el profe, mis compañeros sobre todo, esperan mucho de mí y yo intento dar lo mejor siempre”, comentó.

Luego, habló de su importancia en las anotaciones de Colo Colo: “el año pasado creo que hice 10 asistencias y un gol y ahora vamos 8 y un gol. Yo me entreno al cien, quiero seguir mejorando”.

Por último, Cristián Zavala se refirió a las críticas que tuvo tras la derrota de Colo Colo ante Fluminense, y contó que incluso hubo amenazas contra su familia en redes sociales.

“Las críticas están bien, que lo hagan. Pero la forma no. Están amenazando a la familia o mandándole mensajes. No es la forma. Yo me entreno al cien, no quiero errar un centro o un gol, pero si pasa a la otra voy a tratar de ir al cien”, cerró.

