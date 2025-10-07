Lucas Cepeda habló fuerte y claro en este parón de la Liga de Primera. Dejando en claro que piensa distinto de Arturo Vidal sobre la selección chilena, también se confesó sobre su futuro en Colo Colo.

Es que ofertas desde River Plate y el fútbol italiano, se daba por hecho que a mitad de año el formado en Wanderers daría el salto al extranjero. Sin embargo, nada de eso sucendió.

Y ante los rumores de su molestia con más que algún otro palo en redes sociales, el jugador albo le puso fin a la polémica. Con total sinceridad declaró qué pasó y cómo está su relación con el club.

Cepeda cuenta la verdad en Colo Colo

Lucas Cepeda reconoció estar decepcionado por no poder salir de Colo Colo a mitad de año. Eso sí, dejó en claro que seguirá luchando por la oportunidad de partir al extranjero.

Cepeda y su incierto futuro /Photosport

“No es por ser un jugador arrogante, pero he demostrado que puedo dar el salto y medirme afuera. Siempre debes ir dando pasos y ver de qué estoy hecho, salir de aquí es lindo a donde vaya para mostrar mi juego y que te vean en otros países”, dijo a TNT Sports.

Pese al lamento por su frustrado fichaje al extranjero, el seleccionado nacional le mandó un directo mensaje al hincha del Cacique. Ahí, dejó en claro que tiene una misión para salvar el Centenario.

“Tenía pensado salir, pero no se dio. A veces son así las cosas, ojalá se dé en algún momento, estoy feliz en Colo Colo y daré lo maximo para clasificar a copas”, cerró.