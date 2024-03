Gonzalo Castellani fue anunciado y presentado oficialmente como el cuarto refuerzo de Colo Colo. El experimentado mediocampista argentino firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 como una medida de emergencia. El Cacique buscó su fichaje ante la gravísima lesión sufrida por César Fuentes en el estadio Monumental.

Será la quinta ocasión que Jorge Almirón tendrá bajo su tutela a Castellani. Antes lo hizo en tres clubes argentinos (Godoy Cruz, Lanús y San Lorenzo de Almagro) y uno de Colombia (Atlético Nacional de Medellín). Según el volante de 36 años, “es un plus conocerlo a él y su manera de trabajar”.

Toda la negociación se dio muy rápido. Prácticamente flash. El exvolante de Unión La Calera, cuadro donde fue subcampeón del fútbol chileno, contó entretelones de su regreso a la liga. “Todo fue directo con Daniel (Morón)”, reveló Castellani sobre la tratativa con el gerente deportivo de Blanco y Negro.

“El martes (26 de marzo) me comuniqué. Estaba preparando las cosas de mi hija para el colegio y me llamó Daniel con la posibilidad. Me puse muy nervioso porque no todos los días llegan noticias de esa manera”, agregó también el técnico volante que alguna vez jugó en Villarreal y Boca Juniors.

Castellani cuenta la trastienda de la negociación para ser el cuarto refuerzo de Colo Colo

Gonzalo Castellani llegó como refuerzo en un caso de urgencia, pero de todas maneras fue el cuarto nuevo jugador de Colo Colo en 2024. Además de él, arribaron al estadio Monumental Arturo Vidal, Lucas Cepeda y el paraguayo Guillermo Paiva.

“En pocas horas me comentó que tenía que presentar la lista (de la Libertadores). Le dije que no hacía falta ninguna negociación, que quería venir”, aseguró Castellani sobre esta tratativa exprés. Un caso diametralmente opuesto a la extensa novela para el retorno del Rey.

El futbolista bonaerense ratificó que todo fue zanjado velozmente. “Lo cerramos en el día. Me llegaron los pasajes en la noche y ayer llegué”, sentenció Castellani, la nueva carta de Jorge Almirón para el mediocampo de Colo Colo. Fue muy valorado por el Loro Morón.

“No sólo aporta en lo deportivo, no tengo dudas de que Gonzalo será una persona muy influyente en el camarín. Es un jugador profesional 100 por ciento. Creemos que será un gran aporte, especialmente para los jóvenes del vestuario”, afirmó el histórico golero, el responsable de las contrataciones en el Cacique.

