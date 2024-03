No hay dudas: Gonzalo Castellani es nuevo jugador de Colo Colo. El ex Unión La Calera, cuyo último club fue Defensa y Justicia en Argentina, es la nueva contratación del Cacique producto de la grave lesión de César Fuentes. El argentino ya se sumó a las prácticas que lidera el técnico Jorge Almirón.

Según lo que supo RedGol, Castellani pasó los exámenes médicos y empezó a entrenar durante esta jornada en el Estadio Monumental, donde los albos preparan su partido contra Everton. En el Cacique, el enganche de 36 años utilizará el dorsal 19.

El número está libre desde la salida de Nicolás Blandi en 2021. Este año iba a ser utilizado por Darío Lezcano, quien portó el 19 en el amistoso del Cacique contra Liverpool en Uruguay. Sin embargo, el paraguayo se fue al Tacuary antes de poder usar la camiseta oficialmente.

La llegada de Castellani a Colo Colo será un reencuentro con Almirón, quien ya lo dirigió en San Lorenzo, Atlético Nacional, Lanús y Godoy Cruz. Su mejor rendimiento con el ex DT de Boca fue en el Tomba, donde anotó cuatro goles en 18 partidos durante 2013 y 2014.

“Es un técnico muy bueno en todo sentido y las veces que me ha tocado compartir con él me he sentido muy cómodo. Por su estilo y es una de las cosas que lo caracteriza, su estilo de juego lo tiene muy acoplado”, dijo Castellani sobre Almirón hace unos meses.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la cancha este sábado 30 de marzo para enfrentar a Everton en la fecha 6 del Campeonato Nacional. Albos y ruleteros chocan desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

