Carlos Palacios y los incidentes de la Supercopa: "Me dijeron que Carabineros les quitó un lienzo"

La Supercopa entre Colo Colo y Huachipato no pudo terminar gracias a los desórdenes en la Galería Norte del Estadio Nacional, donde hinchas del Cacique se enfrentaron a Carabineros y guardias de seguridad. La disputa, dijo Carlos Palacios, comenzó por un lienzo.

Luego de incidentes en el entretiempo, los que mantuvieron el partido suspendido de forma momentánea, la Joya ingresó a la cancha y tuvo una reacción particular: caminó a la pista atlética y se acercó a las rejas que buscaban contener a los fanáticos. Conversó con algunos.

Luego de la suspensión oficial del partido, y en declaraciones que reprodujo Radio ADN, la Joya lamentó lo ocurrido. “Estamos en contra de lo que pasó, entramos al entretiempo y nos dijeron que había un problema afuera, que no se podía salir a jugar, salimos, intentamos conversar con la gente para que se calmaran, pero bueno, terminó suspendiéndose el partido”, dijo.

Luego habló sobre su diálogo con los hinchas en la pista. “Me dijeron que Carabineros les había quitado un lienzo, que por eso había empezado el problema, pero me dijeron que ellos no estaban haciendo nada, no estaban tirando cosas, que todo empezó cuando le quitaron el lienzo”.

Además de él, también se acercaron a los hinchas Leonardo Gil, Maximiliano Falcón, Óscar Opazo y Emiliano Amor. “Vi que el estadio estaba calmado, que solo había gente adentro, pero no estaban haciendo desmanes, estaban en la pista. Pero bueno, ya se suspendió y vamos a ver qué se decide”, agregó la Joya.

La postura de Colo Colo ante la suspensión de la Supercopa

Las declaraciones de Carlos Palacios y otros futbolistas del plantel de Colo Colo dejaron clara la postura del equipo: querían seguir jugando, pese a los desmanes. Además del ex Vasco da Gama, Arturo Vidal también habló con los medios luego de que se suspendiera el duelo.

“Lamentable. La violencia no le puede ganar al fútbol. Era innecesario terminar el partido faltando 13 minutos. Da mucha rabia, estas cosas echan a perder el fútbol. Hay que analizar bien lo que pasó. Esto no puede seguir ensuciando al futbol. En otros lados hay cosas peores y siguen jugando”, dijo el King.

“Todos queríamos jugar. El partido estaba bueno, faltaba poco. Los dos equipos hablamos para seguir y ser campeones en cancha. La orden llegó desde arriba. Tienen que bajar y dar la cara. No sé quién fue, se lavan las manos. Se tendría que haber seguido jugando”, sumó.

Leonardo Gil, en tanto, hizo saber su postura antes incluso de la suspensión. “Lo que la autoridad no entiende es que si paramos vamos a fomentar que siga todo”, planteó el mediocampista de Colo Colo al Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Yamal Rajab.

