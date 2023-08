Bruno Barticciotto le hace la desconocida a Colo Colo: "No había mejor opción"

Bruno Barticciotto ya comienza a disfrutar de su primera experiencia en el extranjero. El delantero fue presentado este lunes en Talleres de Córdoba y valoró su arribo a Argentina. Eso sí, haciéndole la desconocida a Colo Colo.

El atacante sorprendió con una particular frase en conferencia de prensa, la que no cayó nada de bien en los hinchas. Y es que muchos estaban ilusionados con ver al hijo de Marcelo, ídolo del Cacique, pero se terminaron quedando con las ganas.

Bruno Barticciotto y su desconocida a Colo Colo

Bruno Barticciotto llegó a Talleres de Córdoba después de estar en el radar de Colo Colo en los últimos meses. El ahora ex jugador de Palestino optó por ir a Argentina, donde fue presentado esta tarde.

“Estoy a disposición del DT. Soy mediapunta, pero puedo jugar en cualquiera de las posiciones de ataque. Estoy bien físicamente. El presidente que me quería desde hace tiempo”, lanzó.

Bruno Barticciotto recalcó que quiere jugar donde sea con tal de ser opción para la selección chilena. “Vengo acá a aportar donde me toque. Tengo que mentalizarme para ir de a poco. A Eduardo Berizzo le gusta que sus jugadores estén en ligas más competitivas, creo que esto es un paso grande”.

Fue tras ello que le hizo la desconocida a Colo Colo. “Vine acá en la Copa Liberadores con Universidad Católica y la cancha estaba explotada. Creo que no había mejor opción para venir: Todo me motivó a venir, no dude”.

¿Cuándo termina el contrato de Bruno Barticciotto en Talleres?

Bruno Barticciotto aseguró su salto a Argentina para jugar en Talleres, con el que firmó un largo contrato. El Barti chico aterrizó en la T con un vínculo hasta el año 2027.

¿Cuántos goles hizo Bruno Barticciotto en Chile?

Bruno Barticciotto disputó un total de 75 partidos en e lfútbol chileno. En los 69 que disputó con Palestino marcó 15 goles y dio una asistencia, mientras que con la UC no marcó y sólo aportó con una habilitación.