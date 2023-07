Brayan Cortés protagonizó una escena de verdadero terror. En una estación de servicio de Calera de Tango, el arquero de Colo Colo sufrió un violento asalto y le robaron su camioneta y celular. Eso sí, tras eso vivió momentos más angustiantes.

Tras quedar incomunicado y sin su vehículo, al portero de la selección chilena no le quedó otra que pararse a un costado de la calle y mover los brazos para pedir ayuda a los automóviles que pasaban. Sin embargo, tristemente nadie lo auxilió.

Angustiante: nadie ayudó a Brayan Cortés

Las imágenes son realmente angustiantes. Tras ser víctima de la delincuencia, Cortés intentó ser rescatado por alguna persona que lo reconociera, pero lo cierto es que nadie lo hizo. Varios vehículos pasaron, pero ninguno paró.

Caber recordar que Brayan Cortés arribó a eso de las 23:30 horas a cargarle bencina a su vehículo en el paradero 14 de Calera de Tango, cuando otro vehículo lo interceptó y de él bajaron cuatro tipos armados. Y le quitaron su camioneta marca Jeep.

“Se me atravesaron un par de vehículos, uno rojo y uno naranjo, eran como seis tipos y me amenazaron con armas de fuego. Me pegaron un par de cachetazos en la cabeza pero nada grave”, relató Cortés tras el incidente.

“De un momento siempre supe que eran menores de edad, pero eran muchos. La situación fue de adrenalina, pero mantuve la calma, no me resistí”, añadió.

“El momento fue complicado, uno no se lo espera y solo agradecer a Dios que no me llegó un disparo, porque no sabía si era de mentira el arma, pero estamos bien”, concluyó.

Revisa el momento: