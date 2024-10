Bicampeón de América manda particular recado a Carlos Palacios: “Los rivales no saben...”

Carlos Palacios es la gran duda de Jorge Almirón para el partido de este domingo ante Deportes Iquique. Colo Colo recibe al cuadro nortino y de sacar un triunfo se acerca a conseguir el anhelado campeonato nacional.

El tema es que la Joya atraviesa un delicado momento por la lesión en la clavícula. El jugador en específico sufrió una disyunción acromio clavicular en el hombro izquierdo. Lo que ya impidió que pudiese sumar minutos en la Copa Chile ante Magallanes.

El tema es que el jugador desistió de operarse y prefirió iniciar un especial tratamiento para llegar a los últimos dos partidos del año. Para esto ha utilizado una cámara hiperbárica para recuperar los tejidos de la zona afectada. Lo que ha traído sus frutos ya que ha podido realizar trabajos en cancha junto al resto del plantel.

Palacios inició trabajos en cámara hiperbárica.

Pero el duelo ante Iquique será prácticamente una final, por lo que un ex Colo Colo advirtió a Palacios de los peligros que significa este tipo de lesión y lo que puede arriesga.

El recado a Carlos Palacios por su lesión en la clavícula

En esta ocasión fue Gonzalo Jara el que entregó su análisis sobre lo ocurrido con Carlos Palacios. En el programa Pelota Parada, el Bicampeón de América primero reconoció que fue lo mejor que no jugará ante Magallanes por la cercanía con la lesión sufrida en la clavícula.

Tras ello, el ex central apuntó a lo complejo que puede ser la molestia. “Yo hablé este tema con el Kine de la selección. A Diego Valdés le pasó algo similar, sufrió la misma lesión y no pudo jugar”, advirtió de entrada Jarita.

Pero luego dio una luz de esperanza para Jorge Almirón en el cierre del campeonato. “Ahora depende de la tolerancia al dolor para que el jugador pueda jugar. Al correr necesitas mover el brazo y eso molesta un poco. Pero todo depende del jugador”, aclaró el Bicampeón de América.

Incluso se la jugó con un particular consejo en la previa al partido contra Iquique y que servirá para evitar que los rivales puedan sacar partido de su lesión. “Lo mejor es que no ande con el cabestrillo. Así se nota que esta bien y los rivales no saben a donde apuntar”, cerró el ex U de Chile.