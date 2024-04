Colo Colo tiene un desafío mayor: pelear en dos frentes. El cuadro de Jorge Almirón quiere seguir avanzando en la Copa Libertadores y, en paralelo, no perder pisada en el Campeonato Nacional.

La tarea se ve dura para los albos. Como buen equipo chileno, el Cacique no cuenta con un plantel largo como para conseguir una rotación total semana a semana. Almirón debe saber poner sus fichas.

Para Marcelo Barticciotto es esencial no soltar el torneo chileno. El comentarista de ESPN con pasado albo señaló que es muy temprano como para decidir dejar el Campeonato Nacional en segundo plano.

Así lo dejó claro cuando en el panel de ESPN F90 se pusieron a analizar la posible oncena que entrará este sábado para enfrentar a Ñublense en Chillán. Un equipo claramente alternativo.

Barti preocupado

Los once que saltarán a la cancha en Colo Colo son más o menos sabidos: Brayan Cortés en el arco; Jeyson Rojas, Bruno Gutiérrez, Emiliano Amor y Dani Gutiérrez atrás; en el medio, Lucas Soto, Gonzalo Castellani y Vicente Pizarro; y en ataque, Marcos Bolados, Damián Pizarro y Lucas Cepeda.

Ese es el once que preocupa a Barticciotto, quien es claro en su análisis. “Los antecedentes que tiene Colo Colo de dosificar tanto no son tan buenos. Lo hizo con O’Higgins y terminó perdiendo un partido y jugando no muy bien”, analizó el comentarista y ex albo.

“Colo Colo necesita los puntos. No es que puede dejar de lado el Campeonato. Es muy pronto todavía”, lanzó el Barti, al analizar la oncena que parará Almirón ante los Diablos Rojos.

“Quizás después, si pasa la fase de grupos de la Copa y se mete en octavos podría fijarse en la Libertadores solamente, pero ahora no sé si es tan bueno. Por algo los titulares son titulares”, concluyó el ídolo del Cacique.