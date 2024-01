El arribo de Jorge Almirón a Colo Colo estuvo marcado, entre varias cosas, por el supuesto arribo del astrólogo de Boca Juniors. Giorgio Armas tuvo conversaciones con el técnico cuando estaba en la banca de los Xeneizes y sorprendió al publicar imágenes en el estadio Monumental el día de la presentación.

Pero las cosas dieron un giro cuando el propio estratega fue consultado al respecto y negó tener vínculo alguno. “Lo llamé y hablé con él. Hicimos un zoom y me saqué una foto. No tengo ninguna relación con esa persona. No lo conozco”, dijo.

Pero pese a la tremenda desconocida que le hizo Jorge Almirón, Giorgio Armas sigue de cerca lo que pasa con Colo Colo. Al punto de incluso atreverse a asegurar que el Cacique vivirá un camino similar al de Boca Juniors en la Copa Libertadores del año pasado.

La profecía del astrólogo de Boca Juniors para Colo Colo

Giorgio Armas conversó con La Tercera y se refirió a su vínculo con Jorge Almirón, quien negó conocerlo. “Está perfecto. Lo que es que la gente dice muchas cosas. Para la pregunta que le hacen a Jorge, la respuesta fue lo correcto”, señaló.

El astrólogo de Boca Juniors aseguró que la declaración del DT “fue una respuesta muy inteligente para zanjar la discusión, para salir del paso”. De hecho, avisó que estará de visita en el Monumental “en la segunda quincena de febrero”, justo en el inicio del Campeonato Nacional.

Pero lo más sorprende llegó después. Giorgio Armas lanzó una profecía y dijo que “En Colo Colo va a haber mucho de lo que pasó en Boca. Está calcado. Muchos penales. Avanzará gracias a ellos”.

Para el astrólogo, el Cacique repetirá lo mismo que ocurrió con los Xeneizes en la Copa Libertadores del año pasado. “Agarrar suerte en Júpiter es similar a lo de Boca. Deberá afrontar partidos muy complicados, pero avanzará. Superará a Godoy Cruz. No tengo dudas”, enfatizó.

Eso sí, cabe recordar que las especulaciones de la astrología no están avaladas por la ciencia.

Colo Colo y Jorge Almirón se enfocan en la cancha, mientras Giorgio Armas sigue insistiendo con que está cerca del club. El Cacique debe enfocarse en la cancha, donde tendrá 180 minutos para luchar por un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Colo Colo con Godoy Cruz en la Copa Libertadores?

Colo Colo está a un mes de salir a jugarse su opción de entrar a la fase de grupos de Copa Libertadores. El 22 de febrero el Cacique visita a Godoy Cruz en Argentina, para luego el 29 del mismo mes jugar la vuelta en el Monumental.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo se prepara para un nuevo amistoso de pretemporada este fin de semana. El sábado 27 de enero desde las 21:00 horas el Cacique da inicio a la Copa Viña ante Everton.

